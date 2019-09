EURO 2020: Hamšík sa tešil domov, Chorvátov považuje za favoritov

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti Marek Hamšík (tvárou) a Stanislav Lobotka sa rozprávajú počas príchodu na tlačovú konferenciu slovenskej futbalovej reprezentácie pred kvalifikačnými zápasmi o postup na ME 2020 s Chorvátskom (06. septembra 2019 v Trnave) a Maďarskom (09. septembra 2019 v Budapešti) v Šamoríne 1. septembra 2019. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Šamorín 2. septembra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík si želá, aby bol vypredaný štadión v Trnave oporou domáceho tímu v piatkovom zápase E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 s Chorvátskom. Tridsaťdvaročný stredopoliar čínskeho Ta-lienu I-fang považuje balkánskeho súpera za favorita, ktorého sa zverenci Pavla Hapala aj s výdatnou pomocou tribún pokúsia zdolať.povedal na reprezentačnom zraze Hamšík, ktorý je na Slovensku už vyše týždňa a nevie si vynachváliť chvíle strávené s rodinou.dodal s 24 gólmi najlepší reprezentačný kanonier, ktorý sa v domácom prostredí udržiaval v kondícii s druholigovým tímom Podbrezovej.poďakoval na diaľku.Na predošlom reprezentačnom zraze sršala z kapitána slovenského výberu energia, ktorú si okrem tréningového procesu preniesol aj do zápasu v Azerbajdžane. V ňom Slováci po výbornom výkone zdolali outsidera E-skupiny presvedčivo 5:1, pričom Hamšík dvoma presnými zásahmi potvrdil extratriedu. Líder slovenského tímu by nedbal, ak by sa situácia spred takmer troch mesiacov zopakovala.dodal Hamšík. Po súboji s Chorvátskom čaká Slovákov už o tri dni v Budapešti nemenej dôležitý duel v Maďarsku.