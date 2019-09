EURO 2020: Kompany sa zranil, Belgicku v kvalifikácii bude chýbať

Belgický futbalista Vincent Kompany, archív a snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 27. septembra (TASR) - Belgická futbalová reprezentácia sa bude musieť v októbrových kvalifikačných zápasoch EURO 2020 so San Marínom a v Kazachstane zaobísť bez obrancu Vincenta Kompanyho. Ten sa tento týždeň zranil v súboji Belgického pohára, oznámil jeho klubu Anderlecht Brusel bez poskytnutia ďalších podrobností.Bývalý kapitán Manchestru City sa v zápase proti Genku vrátil do hry po dlhšom čase, keď laboroval so zranením stehna. Jeho návrat však trval len 25 minút. Belgičania sa 10. októbra stretnú v Bruseli so San Marínom, o tri dni neskôr budú hrať v Kazachstane. Bronzový tím z MS 2018 v Rusku zatiaľ vyhral všetkých šesť kvalifikačných zápasov, a ak podľa očakávania zdolá aj outsidera zo San Marína, zabezpečí si účasť na ME. Informovala agentúra AFP.