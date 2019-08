EURO 2020: Maďarom bude možno v zápase proti SR chýbať aj Nagy

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 21. augusta (TASR) - Ádám Nagy možno bude chýbať maďarskej futbalovej reprezentácii v domácom stretnutí E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 so Slovenskom, ktoré je na programe 9. septembra v Budapešti. Dvadsaťštyriročný stredopoliar Bristolu City utrpel cez víkend zranenie členka a hrozí mu niekoľkotýždňová absencia.Tréner Lee Johnson po víťazstve nad Queens Park Rangers 2:0, ku ktorému Nagy prispel otváracím zásahom, vyhlásil, že ide o malé zranenie, ale v utorok už anglický druholigista hlásil vážnejšie problémy. Vo videu na facebookovej stránke uviedol, že maďarský stredopoliar musí vynechať tri až štyri týždne, čím sa ocitol v ohrození jeho štart proti Slovensku.Pre mužstvo talianskeho kouča Marca Rossiho by to bola ďalšia strata v strede poľa, pred pár dňami absolvoval operáciu kolena kapitán FC DAC 1904 Dunajská Streda Zsolt Kalmár a v septembri maďarskej reprezentácii nepomôže.