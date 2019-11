EURO 2020: Mráz nevníma Ďuriša a Boženíka ako konkurentov,ide mu o tím

Vľavo Samuel Mráz, Ján Greguš (druhý sprava) a Milan Škriniar (vpravo). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Šamorín 11. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia má na hrote útoku na výber skúsenosti Michala Ďuriša i mladosť Róberta Boženíka či Samuela Mráza. Posledný menovaný pricestoval na pondelňajší zraz do Šamorína povzbudený dvomi gólmi v drese Bröndby Kodaň, ktorými si otvoril strelecký účet v najvyššej dánskej súťaži.Dvadsaťdvaročný útočník sa premiérovo presadil v siedmom ligovom vystúpení. Za národné mužstvo môže nastúpiť prvýkrát od letného prípravného stretnutia s Jordánskom a hneď v kľúčových dueloch kvalifikácie budúcoročných majstrovstiev Európy. Tréner Pavel Hapal ho má k dispozícii proti Chorvátsku (16. novembra v Rijeke) a Azerbajdžanu (19. novembra v Trnave).povedal Mráz, ktorý sa na Ďuriša s Boženíkom nepozerá ako na konkurentov:Mráz hosťuje v Dánsku z talianskeho druholigového Empoli, nomináciu si vyslúžil ešte pred nedeľňajším dvojgólovým vystúpením:Hapal sa musí tiež rozhodnúť, koho nasadí v stopérskej dvojici vedľa Milana Škriniara. Obranca Interu Miláno je jasná voľba, no hráči vedľa neho sa menia. V októbrovom domácom súboji proti Walesu (1:1) dostal dôveru Norbert Gyömbér, ale videl červenú kartu a v Chorvátsku s ním český tréner nemôže rátať. Naspäť je Denis Vavro, do úvahy prichádza aj Martin Valjent, ktorý pravidelne nastupuje v najvyššej španielskej súťaži.povedal Škriniar.Takisto na Chorvátov čaká zodpovedanie stopérskej otázky, pre disciplinárne tresty absentujú Dejan Lovren aj Domagoj Vida.dodal Škriniar, ktorý by si želal, aby sa duel uskutočnil v prestížnejšom dejisku než v Rijeke: