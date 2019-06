EURO 2020: Niňaj si vyslúžil pozvánku vydareným ročníkom v Holandsku

Na archívnej snímke Branislav Niňaj. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Šamorín 3. júna (TASR) - Slovenský futbalista Branislav Niňaj korunoval vydarený ročník na klubovej úrovni pozvánkou do národného A-mužstva. Za Fortunu Sittard odohral 21 stretnutí holandskej ligy, strelil tri góly a podieľal sa na záchrane v najvyššej súťaži. V reprezentácii môže dostať šancu v prípravnom súboji s Jordánskom či v zápase kvalifikácie ME 2020 na pôde Azerbajdžanu.Niňaj si najcennejší dres obliekol pred šiestimi rokmi na záverečné minúty prípravného duelu s Gibraltárom. Odvtedy v "áčku" chýbal, ale bol dôležitou súčasťou reprezentácie do 21 rokov, ktorá sa prebojovala na ME tejto vekovej kategórie v roku 2017.povedal obranca, ktorého nominoval práve bývalý kouč z dvadsaťjednotky Pavel Hapal:Bývalý hráč bratislavského Slovana a belgického Lokerenu ocenil klubovú sezónu o to viac, že v predchádzajúcom ročníku, v ktorom hosťoval v Osmanlispore, absolvoval jediný duel tureckej ligy:Fortuna Sittard obsadila v tabuľke pätnástu priečku:Najvyššia holandská súťaž sa vyznačuje svojou ofenzívnosťou, obrancovia sa v nej nesťažujú na nedostatok práce. Dvadsaťpäťročný Niňaj ju môže porovnať so susedným Belgickom:Slovenský obranca zakončí sezónu v reprezentácii a bude čakať na svoju príležitosť. Prvá sa môže naskytnúť už v piatkovom domácom stretnutí s Jordánskom (Trnava, 7. júna o 20.30 h):