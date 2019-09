EURO 2020: Ronaldo dal Litve štyri góly, Česi vyhrali v Čiernej Hore

Na archívnej snímke portugalský útočník Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

6. kolo kvalifikácie EURO 2020

A-skupina



Čierna Hora - Česko 0:3 (0:0)

Góly: 54. Souček, 58. Masopust, 90.+4 Darida (z 11m)



Anglicko - Kosovo 5:3 (5:1)

Góly: 44. a 45.+1 Sancho, 8. Sterling, 19. Kane, 38. Vojvoda (vlastný) – 1. a 49. V. Berisha, 55. Muriqi (z 11m)



Tabuľka:



1. Anglicko 4 4 0 0 19:4 12

2. Česko 5 3 0 2 9:8 9

3. Kosovo 5 2 2 1 10:10 8

4. Bulharsko 5 0 2 3 5:11 2

5. Čierna Hora 5 0 2 3 3:13 2



B-skupina



Luxembursko - Srbsko 1:3 (0:1)

Góly: 66. Turpel – 37. a 79. A. Mitrovič, 56. Radonjič



Litva - Portugalsko 1:5 (1:1)

Góly: 28. Andriuškevičius – 7., 62., 65. a 76. Ronaldo (prvý z 11m), 90.+2 Carvalho



Tabuľka:



1. Ukrajina 5 4 1 0 11:1 13

2. Portugalsko 4 2 2 0 10:4 8

3. Srbsko 5 2 1 2 10:12 7

4. Luxembursko 5 1 1 3 5:8 4

5. Litva 5 0 1 4 4:15 1



H-skupina



Moldavsko - Turecko 0:4 (0:1)

Góly: 37. a 79. Tosun, 57. Türüc, 88. Yazici



Francúzsko - Andorra 3:0 (1:0)

Góly: 18. Coman, 52. Lenglet, 90.+1 Ben Yedder



Albánsko - Island 4:2 (1:0)

Góly: 32. Dermaku, 52. Hysaj, 78. Roshi, 83. Cikalleshí – 47. G. Sigurdsson, 58. Sigthorsson



Tabuľka:



1. Francúzsko 6 5 0 1 19:4 15

2. Turecko 6 5 0 1 14:2 15

3. Island 6 4 0 2 10:9 12

4. Albánsko 6 3 0 3 10:9 9

5. Moldavsko 6 1 0 5 2:17 3

6. Andorra 6 0 0 6 0:14 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Futbalisti Anglicka vyhrali v utorňajšom dueli kvalifikácie EURO 2020 doma nad Kosovom 5:3. Ukončili tak 15-zápasovú sériu súpera bez prehry, Kosovčania predtým naposledy vyšli naprázdno v októbri 2017 na Islande. Zverenci trénera Garetha Southgatea si upevnili post lídra A-skupiny, zatiaľ nestratili ani bod.Kosovo síce šokovalo v Southamptone favorita už po 35 sekundách hry, keď po obrovskej chybe obrancu Michaela Keanea skóroval legionár z Lazia Rím Valon Berisha, no odpoveď domácich bola rýchla. Po rohovom kope v 8. minúte vyrovnal hlavou Raheem Sterling. Ešte do prestávky pridali Angličania ďalšie štyri zásahy. Najskôr sa presadil Harry Kane, potom si prihrávku Jadona Sancha zrazil do vlastnej bránky Mergim Vojvoda a Sancho po asistenciách Sterlinga dal sám ďalšie dva góly. V druhom polčase hostia znížili na 3:5 zásluhou Berishu a Vedata Muriqiho z jedenástky. Sterling okrem gólu asistoval pri ďalších troch.Šancu vyšvihnúť sa na druhú priečku v "áčku" využili Česi, ktorí vyhrali v Čiernej Hore 3:0. Hostia boli herne i strelecky aktívnejší, ale v prvom polčase ani raz nedokázali prekonať brankára Danijela Petkoviča. Po zmene strán sa ale v priebehu štyroch minút po štandardkách presadili Tomáš Souček a Lukáš Masopust, v nadstavenom čase ešte penaltu premenil Vladimír Darida.Portugalsko uspelo v Litve jednoznačne 5:1 a je na druhej priečke v B-skupine za lídrom Ukrajinou. Štyri góly favorita zaznamenal Cristiano Ronaldo. Útočník Juventusu už v 7. minúte otvoril skóre z pokutového kopu po ruke domácich v šestnástke, za domácich vyrovnal takmer po polhodine hry hlavou Vytautas Andriuškevičius. Po prestávke Ronaldo najskôr skompletizoval svoj hetrik - v 62. minúte aj jeho nevydarená strela skončila v sieti po chybe brankára Ernestasa Šetkusa a v 65. minúte zblízka zvýšil na 3:1. Svoj štvrtý zásah pridal strelou z prvej k ľavej žrdi štvrťhodinu pred koncom. Demolíciu domácich zavŕšil v nadstavení William Carvalho. Tretie v skupine je Srbsko, ktoré podľa očakávania vyhralo v Luxembursku 3:1.Na čele H-skupiny sú s rovnakým počtom 15 bodov tímy Francúzska a Turecka, ktoré potvrdili v utorok pozície favoritov. Francúzi zdolali v Saint-Denis outsidera z Andorry 3:0 gólmi Kingsleyho Comana Clementa Lengleta a Wissama Ben Yeddera, Antoine Griezmann ešte v prvom polčase nepremenil penaltu. Turci vyhrali v Moldavsku 4:0 zásluhou dvoch presných zásahov Cenka Tosuna, po jednom pridali Deniz Türüc a Yusuf Yazici. Albánsko zostalo v hre o postup vďaka domácemu víťazstvu nad Islandom 4:2.