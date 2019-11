EURO 2020: Southgate vyradil Sterlinga z kádra na duel s Čiernou Horou

Raheem Sterling, vľavo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. novembra (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate vyradil Raheema Sterlinga z kádra na štvrtkový domáci zápas kvalifikácie EUR0 2020 proti Čiernej Hore. Dôvodom je jeho správanie sa počas reprezentačného sústredenia, keď sa dostal do konfliktu so spoluhráčom z národného tímu Joeom Gomezom.Podľa britských médií sa ich spor hrotil už od nedeľného šlágra 12. kola Premier League, v ktorom Sterlingov Manchester City prehral na ihrisku Gomezovho Liverpoolu 1:3.citovala agentúra DPA zo stanoviska Anglickej futbalovej asociácie (FA).Dvojica sa dostala do konfliktu už počas nedeľného vyhroteného šlágra. Gomez nastúpil za Liverpool síce až v 87. minúte, napriek tomu sa stihol pohádať na trávniku s útočníkom City Sterlingom. Ich slovná roztržka sa však neskončila záverečným hvizdom. Vášne neopadli ani na druhý deň, keď sa obaja aktéri stretli na zraze národného tímu v areáli St. George Parku. Podľa médií sa Sterling s Gomezom do seba pustili opäť v hráčskej jedálni, útočník "Citizens" sa vraj pokúšal chytiť rivala pod krk a ich kolegovia mali čo robiť, aby ich od seba odtrhli.Southgate potvrdil, že Sterlinga za trest nenasadí do jubilejného 1000. medzinárodného duelu Anglicka.vyhlásil tréner Albiónu.vysvetlil. Sterling má pritom skvelú formu, v prebiehajúcej kvalifikácii strelil už osem gólov a ďalších päť pripravil spoluhráčom.dodal Southgate.