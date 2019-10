EURO 2020: Španieli postúpili na šampionát, Íri nevyužli príležitosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

D-skupina:



Švajčiarsko - Írsko 2:0 (1:0)

Góly: 16. Seferovič, 90.+3 Duffy (vlastný), ČK: 76. Coleman (Írsko) po druhej ŽK



Gibraltár - Gruzínsko 2:3 (0:2)

Góly: 66. Casciaro, 74. Chipolino - 10. Charaišvili, 21. Kankava, 84. Kvilitaja



Tabuľka:



1. Írsko 7 3 3 1 6:4 12

2. Dánsko 6 3 3 0 16:5 12

3. Švajčiarsko 6 3 2 1 12:5 11

4. Gruzínsko 7 2 2 3 7:10 8

5. Gibraltár 6 0 0 0 2:19 0



F-skupina:



Švédsko - Španielsko 1:1 (0:0)

Gól: 50. Berg - 90.+2 Rodrigo



Rumunsko - Nórsko 1:1 (0:0)

Gól: 62. Mitrita - 90.+2 Sorloth



Faerské ostrovy - Malta 1:0 (0:0)

Gól: 71. Baldvinsson



Tabuľka:



1. Španielsko 8 6 2 0 19:5 20*

2. Švédsko 8 4 3 1 18:9 15

3. Rumunsko 8 4 2 2 17:8 14

4. Nórsko 8 2 5 1 13:10 11

5. Far. ostorvy 8 1 0 7 4:23 3

6. Malta 8 1 0 7 2:18 3

* - postup



G-skupina:



Izrael - Lotyšsko 3:1 (3:1)

Góly: 16. a 42. Dabbur, 26. Zahavi - 40. Kamess



Tabuľka



1. Poľsko 8 6 1 1 13:2 19*

2. Rakúsko 8 5 1 2 17:7 16

3. Sev. Macedónsko 8 3 2 3 10:11 11

4. Slovinsko 8 3 2 3 13:8 11

5. Izrael 8 3 2 3 15:15 11

6. Lotyšsko 8 0 0 8 2:27 0

* - postup



J-skupina:



Fínsko - Arménsko 3:0 (1:0)

Góly: 31. Jensen, 61. a 88. Pukki



Lichtenštajnsko - Taliansko 0:5 (0:1)

Góly: 70. a 90.+2 Belotti, 2. Bernardeschi, 77. Romagnoli, 82. El Shaarawy



Grécko - Bosna a Hercegovina 2:1 (1:1)

Góly: 30. Pavlidis, 88. Kovačevič (vlastný) - 35. Gojak



Tabuľka:



1. Taliansko 8 8 0 0 25:3 24*

2. Fínsko 8 5 0 3 12:8 15

3. Arménsko 8 3 1 4 13:15 10

4. Bosna a Her. 8 3 1 4 17:14 10

5. Grécko 8 2 2 4 9:13 8

6. Lichtenštajnsko 8 0 2 6 2:25 2

* - postup

Bratislava 16. októbra (TASR) - Futbalisti Španielska postúpili na EURO 2020. Účasť na šampionáte si zabezpečili remízou v utorkovom stretnutí F-skupiny vo Švédsku 1:1, keď v nadstavenom čase zápasu vyrovnal Rodrigo. Španieli doplnili už skôr postupujúcich Belgičanov, Rusov, Talianov, Ukrajincov a Poliakov.Španieli mali viac zo zápasu, v úvodnej 15-minútovke mali šancu na otvorenie skóre Thiago Alcantara a Rodri, v oboch prípadoch zakročil brankár Robin Olsen. V prvom polčase sa mohli tešiť i domáci, ale David de Gea chytil hlavičku Robina Quaisona.Po zmene strán zaskočil hostí Marcus Berg, ktorý v 50. minúte otvoril skóre. Domáci zodpovedne bránili, no napokon predsa inkasovali. V 2. minúte nadstaveného času sa po rohovom kope dostal k lopte Fabian Ruiz a jeho strelu tečoval do prázdnej bránky Rodrigo.Španieli sú na čele tabuľky o päť bodov pred Švédmi. Severania majú dve kolá pred koncom kvalifikácie jednobodový náskok pred svojím najbližším súperom Rumunskom. To remizovalo s Nórmi 1:1, keď o víťazstvo prišlo, rovnako ako Švédi, v nadstavenom čase.Postupovú príležitosť nevyužili v D-skupine Íri, keď podľahli na ihrisku Švajčiarska 0:2. "Helvéti" sú v tabuľke na 3. priečke o bod za Dánmi a vedúcimi Írmi. V druhom utorkovom zápase "déčka" Gruzínsko pod vedením slovenského trénera Vladimíra Weissa zvíťazilo v Gibraltáre 3:2. Hostia viedli po polčase 2:0, no húževnatý súper dokázal vyrovnať. O prvý kvalifikačný bod vôbec ich pripravil v závere duelu Giorgi Kvilitaia.Futbalisti Fínska spravili ďalší krok k postupu na EURO 2020. V utorkovom zápase J-skupiny zvíťazili doma nad Arménskom 3:0. V tabuľke sú na priebežnom druhom mieste. Na tretiu priečku sa mohla pred Arménsko dostať Bosna a Hercegovina, no prehrala v Grécku 1:2 a je štvrtá.