EURO 2020: SR BUDE HRAŤ V PRÍPADE POSTUPU DO FINÁLE PLAY-OFF VONKU

Na snímke vpravo hráč Slovenska Stanislav Lobotka a vľavo hráč Azerbajdžanu Javid Husejnov v zápase 10. kola skupiny E kvalifikácie EURO 2020 Slovensko - Azerbajdžan v Trnave 19. novembra 2019. FOTO TASR - Michal Svítok Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 22. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v prípade postupu do finále play off o majstrovstvá Európy na pôde súpera. Semifinálový duel B-divízie proti Írsku odohrá 26. marca doma, o päť dní neskôr sa môže stretnúť s víťazom zápasu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko.Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Ten predovšetkým určil konečné zloženie štyroch vetiev play off. "Slovenská" B-divízia bola jasná už po záverečnom kole kvalifikácie, rovnako ako najnižšia D-divízia. V "áčku" zostal iba Island, zatiaľ čo v "céčku" sa nazbieralo až sedem mužstiev. Škótsko, Nórsko ani Srbsko sa ako víťazi skupín Ligy národov nemohli hýbať, kvarteto doplnil Izrael. Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko sa dostali do A-divízie.