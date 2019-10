EURO 2020: SR chce nad Walesom zvíťaziť, Hapal: Musíme premeniť šance

Na archívnej snímke tréner Slovenska Pavel Hapal. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Vizitka Walesu, súpera SR v boji o EURO 2020

názov federácie: Football Association of Wales (FAW)

rok založenia: 1876

web: www.faw.org.uk

prezývka: The Dragons (draci)

prezident: Kieran O'Connor

tréner: Ryan Giggs

kapitán: Gareth Bale

najviac reprezentačných zápasov: Chris Gunter (93)

najviac reprezentačných gólov: Gareth Bale (31)

farba dresov: červená, biela

účasť na MS: bez účasti

účasť na ME: 1x 2016 - semifinále

najznámejší hráči: Gareth Bale (Real Madrid), Ashley Williams (Bristol City), Aaron Ramsey (Juventus Turín), David James (Manchester United)



vzájomná bilancia z pohľadu SR: 4 1 0 3 8:9



Nominácia Walesu na kvalifikačné zápasy so SR a Chorvátskom:

brankári: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)



obrancovia: Chris Gunter (FC Reading), Ashley Williams (Bristol City), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Neil Taylor (Aston Villa), , Chris Mepham (AFC Bournemouth), Tom Lockyer (Charlton), Joe Rodon, Connor Roberts (obaja Swansea City)



stredopoliari: Ethan Ampadu (RB Lipsko), Aaron Ramsey (Juventus Turín), Joe Allen (Stoke City), Joe Morrell (Lincoln), Will Vaulks (Cardiff), Matt Smith (Queens Park Rangers), Harry Wilson (AFC Bournemouth), Jonny Williams (Charlton Athletic)



útočníci: Sam Vokes (Stoke City), Tyler Roberts (Leeds United), Tom Lawrence (Derby County), Rabbi Matondo (Schalke 04 Gelsenkirchen), Kieffer Moore (Wigan), Gareth Bale (Real Madrid), Daniel James (Manchester United)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Mimoriadne dôležitý krok v snahe postúpiť na EURO 2020 môžu slovenskí futbalisti urobiť vo štvrtkovom súboji kvalifikačnej E-skupiny proti Walesu v Trnave (20.45 h.). V prípade plného bodového zisku odskočia "drakom" na rozdiel šiestich bodov a budú len krôčik od naplnenia postupového sna. Po Walese Slováci uzavrú kvalifikáciu novembrovým dvojzápasom v Chorvátsku a doma s Azerbajdžanom (16., resp. 19. novembra).Walesania majú so Slovákmi priaznivú bilanciu, keď ich zdolali v troch uplynulých dueloch za sebou. "Sokoli" prehrali s Walesom v marci v Cardiffe 0:1, podľahli mu aj na záverečnom turnaji EURO 2016 (1:2) a v trnavskom dueli kvalifikácie ME 2008 (2:5). To sú však už iba štatistiky, rozhodujúca bude na Štadióne Antona Malatinského momentálna forma aktérov na ihrisku.povedal český kouč, ktorý sa bráni označeniu duelu za "zápas roka":Pre kartový trest nebude domácim k dispozícii stopér Lazia Rím Denis Vavro a Hapal verí, že ho dokáže nahradiť.vyjadril sa 50-ročný Hapal. Možnými náhradami do páru s Milanom Škriniarom sú Norbert Gyömbér, Ľubomír Šatka či Dávid Hancko, veľa v zložení tímu však napovie aj situácia okolo pravého obrancu Petra Pekaríka. Toho v uplynulých mesiacoch limitoval zdravotný stav, na októbrový zraz však prišiel už zdravotne v poriadku.Kľúčovým faktorom bude vo štvrtok pred vypredaným hľadiskom efektivita.dodal Hapal.Jednou z možností náhrady za Vavra je obranca Perugie Gyömbér.povedal 27-ročný Gyömbér, ktorý má v reprezentácii na konte 21 duelov. Jedným z nich bol aj kvalifikačný súboj pred dvoma rokmi so Slovinskom, do ktorého naskočil vo dvojici so Škriniarom a po víťazstve 1:0 nasledovali pozitívne ohlasy na jeho výkon.dodal.Walesania priletia na Slovensko v stredu popoludní, pričom nevyužijú možnosť oficiálneho tréningu v dejisku súboja. V mužstve waleského kouča Ryana Giggsa sú kvalitní hráči z anglickej Premier League, ich najväčšou hviezdou je útočník a kapitán Gareth Bale z Realu Madrid. Ostrovania majú výborné krídla, práve v týchto priestoroch by sa mohol zápas "lámať". Wales sa bude spoliehať aj na dobrú formu Daniela Jamesa z Manchestru United, ktorý využil v prvom súboji so SR chybu Pekaríka a rozhodol víťazným gólom zápas už v 5. minúte.UEFA pôvodne súboj proti Walesu nariadila odohrať bez divákov. Slovenský futbalový zväz (SFZ) ale uspel s odvolaním.okomentoval situáciu Hapal. Slováci v nedeľu 13. októbra nastúpia na Tehelnom poli v príprave proti Paraguaju (20.45), v tomto súboji sa s reprezentačným dresom oficiálne rozlúčia Martin Škrtel, Tomáš Hubočan a Adam Nemec, ktorí sa spolu s Vavrom pripoja k tímu po stretnutí s Walesom.Zápas v Trnave povedú rozhodcovia zo Španielska, ako hlavný sa predstaví Carlos del Cerro Grande, na čiarach mu budú asistovať Juan Carlos Yuste a Roberto Alonso. Súboj v priamom prenose odvysiela RTVS. Slováci sú po piatich zápasoch v tabuľke E-skupiny na druhom mieste, keď na lídra z Chorvátska strácajú bod. Wales je so 6 bodmi na štvrtom mieste, má však o zápas menej. Na šampionát postúpia prví dvaja zo skupiny.(štvrtok 10. októbra):/rozhodujú: Carlos del Cerro Grande - Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso (všetci Šp.)//rozhoduje: Daniele Orsato (Tal.)/nedeľa 13. októbra: Maďarsko - Azerbajdžan (18.00), Wales - Chorvátsko (20.45)sobota 16. novembra: Azerbajdžan - Wales (18.00), Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45)utorok 19. novembra: SLOVENSKO - Azerbajdžan (20.45), Wales - Maďarsko (20.45)1. Chorvátsko 5 3 1 1 10:5 103. Maďarsko 5 3 0 2 7:6 94. Wales 4 2 0 2 4:4 65. Azerbajdžan 5 0 1 4 5:13 1