EURO 2020: Švajčiari prišli v závere zápasu v Írsku o dva body

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 6. septembra (TASR) - Futbalisti Írska si vo štvrtkovom zápase D-skupiny kvalifikácie o postup na EURO 2020 na domácej pôde v Dubline rozdelili body so Švajčiarskom za remízu 1:1. Íri sú so ziskom 11tich bodov na čele tabuľky, Švajčiari na tretej pozícií zaostávajú o 6 bodov, no majú dva zápasy k dobru.Skóre duelu otvoril v 73. minúte po peknej kombinácií hosťujúcich hráčov presnou strelou ku ľavej žrdi Fabian Schar. Bod pre domácu reprezentáciu zabezpečil o 12 minút neskôr presnou hlavičkou David McGoldrick, pre ktorého to bol vôbec prvý presný zásah v reprezentácií.uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii kouč domácich Mick McCarthy. V ďalšom priebehu kvalifikácie sa predstaví Írsko 12. októbra v Gruzínsku. Švajčiari v pondelok 8. septembra privítajú Gibraltár.