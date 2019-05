EURO 2020: V nominácii ČR figurujú nováčik Sadílek i navrátilec Kozák

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Nominácia ČR na zápasy A-skupiny kvalifikácie EURO 2020:

brankári: Jiří Pavlenka (Werder Brémy), Tomáš Koubek (Stade Rennes), Tomáš Vaclík (FC Sevilla)



obrancovia: Jan Bořil (Slavia Praha), Ondřej Čelůstka (Antalyaspor), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Filip Novák (Trabzonspor), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol City), Marek Suchý (Bazilej), Vladimír Coufal (Slavia Praha)



stredopoliari: Jakub Jankto (Sampdoria Janov), Tomáš Souček (Slavia Praha), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Jan Kopic (Viktoria Plzeň), David Pavelka (Kasimpasa), Alex Král (Slavia Praha), Michal Sadílek (PSV Eindhoven), Matěj Vydra (Burnley), Ladislav Krejčí (Bologna)



útočníci: Patrik Schick (AS Rím), Martin Doležal (FK Jablonec), Libor Kozák (Slovan Liberec)

Praha 28. mája (TASR) - V nominácii českej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie EURO 2020 s Bulharskom (7. júna v Prahe) a Čiernou Horou (10. júna v Olomouci) sa ocitol aj nováčik Michal Sadílek, po vyše piatich rokoch sa do národného tímu vracia Libor Kozák.Devätnásťročný Sadílek zažil prelomovú sezónu v PSV Eindhoven. Už na jeseň dostal príležitosť v prvom tíme a na jar nastupoval častejšie. Celkovo si defenzívny stredopoliar pripísal jedenásť štartov a strelil jeden gól. Kozák si naposledy obliekol reprezentačný dres v novembri 2013 v prípravnom súboji s Kanadou.Česi majú za sebou zatiaľ jedno kvalifikačné vystúpenie, vo Wembley utŕžili zverenci trénera Jaroslava Šilhavého debakel 0:5 od domáceho Anglicka. To je so šiestimi bodmi na čele tabuľky A-skupiny, nasledujú Bulhari s dvoma remízami.