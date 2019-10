EURO 2020: Vstupenky na Chorvátsko budú v predaji od 24. októbra

Na snímke kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík (vpravo) a kapitán chorvátskej futbalovej reprezentácie Luka Modrič počas kvalifikačného zápasu E- skupiny EURO 2020 Slovensko - Chorvátsko v Trnave v piatok 6. septembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. októbra (TASR) - Vstupenky do sektora hostí na zápas kvalifikácie futbalových ME 2020 Chorvátsko – Slovensko budú v predaji od štvrtka 24. októbra od 14.00 h. Lístky (sektory: J1 - J4, 2. kategória), si bude možné zakúpiť len on-line prostredníctvom stránky https://events.sportnet.online/. Link bude aktívny v deň spustenia predaja.Na zakúpenie vstupeniek je potrebné urobiť tieto kroky: vytvoriť si konto a vyplniť povinné údaje, počet vstupeniek na 1 nákup je max. 4 ks, platba je možná len platobnou kartou, ohľadom vyzdvihnutia vstupeniek bude Slovenský futbalový zväz (SFZ) informovať každého kupujúceho hneď, ako budú vstupenky doručené na SFZ. Distribúciu vstupeniek predpokladá SFZ až koncom októbra alebo začiatkom novembra.Vzhľadom na časové obmedzenie distribúcie vstupeniek (vyzdvihnutie doporučenej zásielky v rámci 18 dní), bude možné iba osobné vyzdvihnutie vstupeniek: SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava alebo Rijeka – o mieste vyzdvihnutia bude SFZ informovať.Na základe pokynov Chorvátskeho futbalového zväzu budú na každej vstupenke vytlačené údaje držiteľa vstupenky: meno a priezvisko. To znamená, že na každej vstupenke musí byť meno konkrétneho držiteľa. Bez týchto údajov nebude možné zrealizovať nákup vstupeniek.