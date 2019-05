EURO 2020: Wales má v kádri Balea či Jamesa, chýbajú Ramsey a Davies

Na snímke hráč Walesu Gareth Bale (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Walesu:



brankári: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (FC Barnsley)



obrancovia: Chris Gunter (FC Reading), Chris Mepham (AFC Bournemouth), James Lawrence (Anderlecht Brusel), Ashley Williams (FC Everton), Neil Taylor (Aston Villa), Tom Lockyer (Bristol Rovers), Ethan Ampadu (FC Chelsea), Joe Rodon (Swansea City), Ben Williams (FC Barnsley)



stredopoliari: Connor Roberts (Swansea City), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Allen (Stoke City), Matthew Smith (Manchester City), Will Vaulks (Rotherham United), Louis Thompson (Norwich City), Terry Taylor (Wolverhampton Wanderers)



útočníci: Rabbi Matondo (FC Schalke 04), Dan James (Swansea City), Ben Woodburn (FC Liverpool), Harry Williams (Derby County), David Brooks (AFC Bournemouth), George Thomas (Scunthorpe United), Gareth Bale (Real Madrid), Sam Vokes (Stoke City), Kieffer Moore (FC Barnsley)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cardiff 29. mája (TASR) - V nominácii waleskej reprezentácie na zápasy E-skupiny kvalifikácie ME 2020 proti Chorvátsku (8. júna v Osijeku) a Maďarsku (11. júna v Budapešti) je 28 futbalistov vrátane Garetha Balea z Realu Madrid.Kouč Ryan Giggs počíta aj s 21-ročným krídelníkom Danielom Jamesom zo Swansea City, ktorý sa pre smrť otca nezúčastnil na predchádzajúcom tréningovom kempe v Portugalsku. Podľa trénera by mal zohrať kľúčovú úlohu v oboch dueloch. Do nominácie sa dostal bývalý stopér AS Trenčín James Lawrence, ktorý si už oblieka dres Anderlechtu Brusel.Vo výbere chýbajú stredopoliar Aaron Ramsey pre zranenie zadného stehenného svalu a obranca Ben Davies, ktorého trápi členok. Wales má v tabuľke na konte tri body za domáce víťazstvo nad Slovenskom 1:0. Informovala o tom agentúra AFP.