EURO 2020: Zápas v Sofii dvakrát prerušili pre rasistické pokriky

Futbalista Anglicka Raheem Sterling (vľavo) a Bulhar Petar Zanev bojujú o loptu v kvalifikačnom zápase A-skupiny EURO 2020 Bulharsko - Anglicko v Sofii 14. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 15. októbra (TASR) - Pondelkový súboj A-skupiny futbalovej kvalifikácie EURO 2020 Bulharsko - Anglicko (0:6) poznačilo rasistické správanie domácich priaznivcov. Hlavný rozhodca Ivan Bebek z Chorvátska ho musel už v prvom polčase dvakrát prerušiť po opičích zvukoch z hľadiska.Zábery z tribún ukázali, ako bulharskí fanúšikovia vydávali zvuky napodobňujúce opice v momentoch, keď loptu držali anglickí hráči. Navyše im adresovali nacistické pozdravy a držali dresy s logom UEFA a nápisom "No Respect" (Žiaden rešpekt), reagujúc na kampaň Európskej futbalovej únie "Respect" (Rešpekt), ktorá sa snaží vykoreniť rasizmus zo športu. Rozhodca najprv na krátko prerušil duel v 28. minúte. Hlásateľ varoval fanúšikov, že zápas môže arbiter ukončiť, pokiaľ budú rasistické pokriky pokračovať. Bol to prvý krok podľa antirasistického protokolu UEFA. Angličania v tom čase viedli 2:0 a kapitán hostí Harry Kane diskutoval o situácii s hlavným rozhodcom Bebekom.Ďalšie prerušenie hry prišlo v 43. minúte za stavu 3:0 pre Albión. Tréner hostí Gareth Southgate pri autovej čiare komunikoval o situácii s rozhodcami, pridali sa k nemu aj niektorí hráči Anglicka. Kapitán bulharského tímu Ivelin Popov sa snažil dohovoriť domácim divákom, aby s pokrikmi prestali. Desiatky fanúšikov, ktorí sa dopustili rastického správania, mnohí zahalení v tmavých kapucniach, následne opustili štadión. Angličania ešte do prestávky pridali štvrtý gól a v druhom polčase napokon zavŕšili poltucet.Niektoré tribúny štadióna v Sofii boli pritom v pondelok uzavreté ako trest za rasistické pokriky bulharských fanúšikov v predchádzajúcich kvalifikačných zápasoch proti Kosovu a Česku. Informáciu priniesla agentúra AP.