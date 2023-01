Eurobarometer: Vyše polovica Slovákov vyžije z príjmu len s ťažkosťami

Viac ako polovica Slovákov vyžije z príjmu len s ťažkosťami. Myslia si tiež, že sa situácia na Slovensku vyvíja nesprávnym smerom. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Informovala o tom na štvrtkovom brífingu tlačová atašé z Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Ivana Janíková Stavrovská.



"Z prieskumu vyplýva, že 63 percent občanov Slovenska vyžije z príjmu len s ťažkosťami," uviedla Janíková Stavrovská. Priblížila, že 35 percent Slovákov žije pohodlne a priemer EÚ je 54 percent. "Z hľadiska vzdelania z grafu vyplýva, že pohodlnejšie žijú ľudia s vysokoškolským vzdelaním," doplnila. Zároveň podotkla, že čím vo väčšom meste ľudia bývajú, tým žijú pohodlnejšie.



Zároveň podľa 72 percent Slovákov bude ekonomickejšia situácia horšia. "Na Slovensku si len sedem percent občanov myslí, že o rok tá situácia bude lepšia," doplnila. Eurobarometer tiež podľa nej skúmal, ako sú ľudia spokojní s opatreniami na boj proti rastúcim životným nákladom, 82 percent Slovákov je nespokojných s opatreniami vlády. "Naopak, spokojnosť so slovenskou vládou vyjadrilo 16 percent," spresnila.

Výsledky podľa sociologičky z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vzťahov Univerzity Komenského Oľgy Gyárfášovej dopovedajú, prečo sú ľudia nespokojní. "Vidíme tu aj istý rozdiel medzi európskym priemerom," povedala.



Vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek podotkol, že nespokojnosť s opatreniami na úrovni EÚ je tiež vysoká. Nie je to podľa neho len otázka národných vlád a opatrení, ale aj európskych. "Občania očakávajú ďalšie kroky EÚ. Nespokojnosť neznamená, že by nechceli, aby EÚ niečo robila, ale naopak. Chcú, aby robila viac a zdá sa im, že urobila málo," doplnil.



Janíková Stavrovská uviedla, že podľa 72 percent občanov SR sa situácia vyvíja nesprávnym smerom. Mladí ľudia sú však podľa nej nastavení pozitívnejšie a spokojnosť tam vníma 43 percent. Spresnila, že u ľudí so základným vzdelaním je spokojnosť desať percent. Avšak pokiaľ ide o osobný život, tak tam si 60 percent Slovákov myslí, že veci sa vo všeobecnosti uberajú správnym smerom.



"Vnímanie aktuálnej sociálnej a aj politickej situácie je veľmi negatívne," zhodnotila Gyárfášová. Nie je to podľa nej prekvapením, keďže ľudia čelia viacerým krízam zároveň. "Sú v tom premietnuté aj obavy o budúcnosť a neistota vo vývoji v oblastiach, ktoré sú pozorne sledované," doplnila s tým, že sú to napríklad inflácia, ceny energie či bezpečnosť.



Sermek podotkol, že vo výsledkoch prieskumu o nespokojnosti sú na tom Slováci podobne ako zbytok Európskej únie (EÚ). "Tá situácia je ťažká nie len pre Slovákov, ale aj pre všetkých občanov EÚ," doplnil.

Spoločnosť Kantar uskutočnila jesenný prieskum verejnej mienky Eurobarometer pre Európsky parlament v dňoch 12. októbra až 7. novembra na vzorke 26.431 respondentov zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Prieskum sa realizoval formou osobných rozhovorov, v Česku a v Dánsku bol doplnený o online rozhovory. Výsledky na úrovni EÚ boli vážené podľa počtu obyvateľov každého členského štátu Únie.