Eurofondy by mali mať jedného pána, ale združiť ich pod jedno ministerstvo nie je správne riešenie

Pričlenil by aj cestovný ruch

Málo času na zásadné rozhodnutia

Vysoko korupčné prostredie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Hlavnou prioritou novej vlády Igora Matoviča ( OĽaNO ) v oblasti eurofondov by malo byť ich efektívne vyčerpanie v súčasnom končiacom sa programovom období 2014 - 2020. Zároveň by mala kvalitne a profesionálne pripraviť nové programové obdobie a priority na roky 2021 až 2027, ako aj nastaviť procesy a implementačné prostredie.Pre agentúru SITA to uviedol expert na eurofondy Ján Rudolf za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) . Problematika eurofondov bude v pôsobnosti nového ministerstva pre investície a regionálny rozvoj na čele s Veronikou Remišovou ( Za ľudí ), ktorá bude zároveň podpredsedníčkou novej vlády.V súčasnosti túto oblasť zastrešuje Centrálny koordinačný orgán na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Jednotlivé operačné programy podľa ich zamerania patria pod riadiace orgány na príslušných ministerstvách."Verím, že pani Remišová dokáže implementovať do praxe to, čo doteraz presadzovala a urobí v eurofondoch proklamovaný poriadok," očakáva Rudolf. Eurofondy by podľa neho mali mať "jedného pána", čo sa však týka až nasledujúceho programového obdobia."Je potrebné povedať, že všetky eurofondy na jednom ministerstve nie je správne riešenie a treba chápať kontext všetko pod jednou strechou. To však neznamená, že všetky eurofondy bude riadiť ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj," upozornil Rudolf.Zastáva názor, že takéto ministerstvo je potrebné, pretože problematika regionálneho rozvoja je v súčasnosti veľmi rozdrobená. "Určite by som k nej pričlenil aj cestovný ruch," dodal Rudolf.Riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) František Palko si myslí, že v terajšom programovom období treba v prvom rade urýchliť čerpanie eurofondov všade tam, kde je to možné. Kde to možné nie je, je podľa neho dôležité snažiť sa presunúť finančné prostriedky Európskej únie do oblastí, ktoré sú viac pripravené na čerpanie eurofondov."Už je veľmi málo času na zásadné rozhodnutia, preto jediným zámerom by malo byť vyčerpať, čo je možné pri dodržaní efektívnosti a zmysluplnosti projektov. Je tiež potrebné personálne obmedziť vedenie Centrálneho koordinačného orgánu, pretože čerpanie na úrovni 30 % v poslednom roku (súčasného programového obdobia) je vizitkou aj neefektívnej koordinácie tejto problematiky zo strany jeho odborného manažmentu," poznamenal pre agentúru SITA Palko.Zároveň je podľa neho potrebné pokračovať v práci na novom programovom období tak, aby eurofondy priniesli hlavne dodatočný ekonomický rast a prekonávanie regionálnych rozdielov.V oblasti riadenia a čerpania zdrojov EÚ podľa riaditeľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislava Cenkého treba urobiť takú zmenu, aby zabezpečila zodpovedné čerpanie a využitie možností, ktoré eurofondy poskytujú, v súlade s potrebami SR, regiónov a občanov."Bohužiaľ, za posledné roky je financovanie zo zdrojov EÚ vnímané ako vysoko korupčné prostredie, v ktorom vo významnej miere víťazia projekty bez reálneho prínosu a kde profitujú najmä subjekty, ktoré sa v tejto oblasti vedia pohybovať," uviedol Cenký pre agentúru SITA.Zodpovedné definovanie priorít, výber oblastí a zmysluplných projektov na základe merateľných prínosov pre občanov by podľa experta malo byť cieľom v tejto oblasti. Tvrdí, že pre ďalšie programové obdobia by sme sa mali zamerať na zefektívnenie čerpania prostriedkov vynakladaných zo „zdanlivo cudzích“ zdrojov EÚ."Mám pocit, že k týmto zdrojom sa správame tak, ako keby ich bolo potrebné vyčerpať za každú cenu a to bez ohľadu na zmysluplnosť a prínos projektu neuvedomujúc si, že tieto zdroje sa dajú alokovať aj zmysluplne a s celospoločenskými benefitmi a navyše sú čerpaním nášho príspevku do pokladne EÚ," dodal Cenký. Prostriedky EÚ by podľa neho nemali byť alokované na oblasti a pre subjekty, kde narúšajú konkurenčné prostredie a uprednostňujú vybrané podniky.