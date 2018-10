Eurokomisia diskutovala s predstaviteľmi cirkví o budúcnosti Európy

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Brusel 8. októbra (TASR) - Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans v pondelok usporiadal stretnutie na vysokej úrovni s ôsmimi predstaviteľmi náboženských organizácií z celej Európy. Témou diskusií bola "Budúcnosť Európy: riešenie problémov prostredníctvom konkrétnych opatrení".Išlo v poradí už o 14. výročné stretnutie na vysokej úrovni s vodcami a predstaviteľmi náboženských organizácií, ktoré pripravuje exekutíva EÚ od roku 2009. Dialóg s cirkvami, náboženstvami, filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami je zakotvený v článku 17. Lisabonskej zmluvy.Timmermans pri tejto príležitosti pripomenul, že Európa je domovom ľudí s mnohými náboženstvami a každý Európan má právo uplatňovať svoju vieru v mieri a bezpečí.uviedol Timmermans. Dodal, že vyzval účastníkov pondelňajšieho stretnutia angažovať sa aktívne v politickom procese a povzbudiť členov ich komunít, aby zapojili do európskeho volebného procesu, lebo len účasťou na voľbách do Európskeho parlamentu majú šancu "vytvárať našu spoločnú budúcnosť".Diskusie o budúcnosti Európy s cirkevnými predstaviteľmi sa na pôde EK zamerali na hlavné politické výzvy, ktorým Európa bude čeliť na budúci rok, ako aj na perspektívy do budúcnosti po voľbách do Európskeho parlamentu. Účastníci diskutovali o tom, ako EÚ rieši migráciu, sociálnu integráciu a o udržateľnom spôsobe života.Na tohoročnom stretnutí sa zúčastnil stály predstaviteľ gréckej cirkvi v EÚ metropolita Athanasios z Acháje, imám Khalid Benhaddou z mešity El Fath v belgickom Gente, prvý podpredseda biskupskej konferencie EÚ (COMECE) biskup Mariano Crociata, hlavný rabín v Bruseli a stály predstaviteľ konferencie európskych rabínov Albert Guigui, pomocný biskup z Lille a predseda komisie pre sociálne záležitosti COMECE Antoine Herouard, anglikánsky biskup pôsobiaci v Európe Robert Innes, hlavný biskup z Württembergu a predseda Evanjelickej cirkvi v Nemecku Dr. Frank July a reverend Christian Krieger, predseda reformovanej protestantskej cirkvi v Alsasku a Lotrinsku, ktorý je v súčasnosti predsedom Konferencie európskych cirkví (CEC).