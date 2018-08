Eurokomisia nevie čo s 177 migrantami z talianskej lode Diciotti

Na archívnej snímke z 12. júla 2018 námorné plavidlo Diciotti talianskej pobrežnej stráže, ktoré vezie zachránených migrantov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) ešte stále pracuje na vyriešení problému, ako naložiť so 177 migrantmi na palube lode Diciotti talianskej pobrežnej stráže. Uviedla to v stredu hovorkyňa exekutívy EÚ.Podľa vyjadrenia hovorkyne EK Tove Ernstovej sa zatiaľ žiadna členská krajina EÚ neponúkla, že vezme niekoho zo 177 osôb, ktoré talianska loď zachránila 16. augusta v Stredozemnom mori. Zachránených bolo celkovo 190 ľudí, trinásť z nich, ktorí potrebovali naliehavú lekársku pomoc, Taliani vzali na ostrov Lampedusa.Loď Diciotti aj s migrantmi na palube v pondelok večer zakotvila v sicílskom prístave Catania. Talianska vláda im však nepovolila vystúpiť z plavidla a čaká na rozhodnutie Európskej komisie, do ktorých krajín Únie pôjdu. Ernstová upozornila, že eurokomisia od nedele, keď talianske ministerstvo zahraničných vecí oficiálne požiadalo Brusel o vypracovanie riešenia, oslovuje členské štáty EÚ s cieľom zabezpečiť koordináciu a podporu v snahe nájsť rýchle riešenie pre túto situáciu.uviedla Ernstová počas stretnutia s novinármi.Talianska vláda pôvodne na prijatie 177 migrantov z lode vyzvala Maltu. Ostrovný štát to však odmietol s tvrdením, že loď s migrantmi nebol v tiesni, pričom samotní migranti odmietli maltskú pomoc a chceli pokračovať v ceste do Talianska.(spravodajca TASR Jaromír Novak)