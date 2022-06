Eurokomisia odporučila, aby Ukrajina získala status kandidátskej krajiny do EÚ

aktualizované 17. júna, 13:19



17.6.2022 (Webnoviny.sk) -

Európska komisia (EK) odporúča, aby Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko dostali s status kandidátskej krajiny do Európskej únie (EÚ). Pre trojicu krajín je to ďalší krok bližšie k členstvu v eurobloku.

Gruzínsko a Moldavsko podľa EK, ktorá o tom informuje na svojej webstránke, majú dobrý základ pre zosúladenie sa s legislatívou EÚ a Ukrajina sa postupne približuje k značným prvkom tohto zosúladenia v mnohých oblastiach. Kandidátsky status by podľa nej krajiny mali za predpokladu, že podniknú kroky v mnohých oblastiach.

Jasný signál podpory

EK žiadosti o členstvo v EÚ pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko posudzovala na základe kritérií odsúhlasených Európskou radou, a to politických a ekonomických kritérií a schopnosti prijať povinnosti členstva v EÚ. Tiež brala do úvahy ich úsilie v zavádzaní povinností vyplývajúcich z asociačných dohôd.

„Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko zdieľajú silnú a legitímnu túžbu po vstupe do Európskej únie. Dnes im vysielame jasný signál podpory v ich ašpiráciách, aj keď čelia náročným okolnostiam. A robíme to tak, že pevne stojíme za našimi európskymi hodnotami a normami a stanovujeme cestu, ktorou sa musia vydať, aby mohli vstúpiť do EÚ,“ vyjadrila sa predsedníčka EK Ursula von der Leyen s tým, že stanoviská Komisie sú zlomové pre vzájomné vzťahy a potvrdzujú, že krajiny „patria, v pravý čas, do EÚ“.

Očakávajú sa ďalšie rozhodnutia

„Očakávame, že členské štáty prijmú v najbližších dňoch ďalšie rozhodnutia, ale naše partnerské krajiny by už mali začať pracovať na tom, aby na svojej strane dosiahli kľúčové reformy načrtnuté v našom odporúčaní. To je kľúčové pre to, aby Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko napredovali na svojej ceste do EÚ,“ skonštatoval zas eurokomisár pre rozšírenie Európskej únie a susedskú politiku Olivér Várhelyi.

Odporúčanie EK prediskutujú lídri európskej dvadsaťsedmičky na samite 23. a 24. júna v Bruseli. Začatie prístupových rokovaní vyžaduje jednohlasné schválenie všetkých členských krajín.