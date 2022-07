Eurokomisia podporí projekty zamerané na rozvoj obranného priemyslu, cieľom je poskytnúť ozbrojeným zložkám špičkové kapacity

Posilňovanie obranných kapacít

Vývoj nových technológií

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila plány na poskytnutie grantov v celkovej sume takmer 1,2 miliardy eur na podporu 61 spoločných projektov v obrannom výskume a vývoji.Ide o prvé výzvy na návrhy v rámci Európskeho obranného fondu (EDF). EK o tom informovala na svojej internetovej stránke.Výberom návrhov na financovanie bude EDF podporovať projekty špičkových obranných kapacít, napríklad bojové lietadlá, tanky a lode budúcej generácie.Zároveň podporí nevyhnutné obranné technológie, ako je vojenský cloud, umelá inteligencia, polovodiče a vesmírne, kybernetické a medicínske protiopatrenia.„Vybrané vysoko kvalitné projekty ukazujú, že spoluprácu v obrannom priemysle v Európe je možné naozaj dosiahnuť, a to dokonca vo veľkom rozsahu,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová „Takmer 700 firiem, ktoré budú skúmať a vyvíjať budúcu generáciu inovatívnych obranných technológií s pomocou financií EÚ, uvedie do pohybu odolnú a konkurencieschopnú priemyselnú základňu,“ dodala podpredsedníčka EK.„Investíciou 1,2 miliardy eur do 61 európskych obranných projektov Európsky obranný fond dnes prináša konkrétne výsledky pre integrovanejší európsky obranný priemysel, ktorý podporuje inovácie a poskytuje našim ozbrojeným silám špičkové kapacity,“ konštatoval eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton