Eurokomisia preskúmava maďarský zákon o obmedzení pomoci pre ukrajinských utečencov

Nariadenie o dočasnej ochrane

Porušovanie smernice zo strany Maďarska

22.8.2024 (SITA.sk) - Európska komisia preskúmava nový maďarský zákon o obmedzení pomoci pre ukrajinských utečencov na osoby z častí Ukrajiny, ktoré sú podľa Budapešti priamo postihnuté bojmi.Ľudia z ďalších regiónov tak prišli o štátom financované ubytovanie. Podľa ľudskoprávnych skupín by nový zákon, ktorý začal platiť v stredu, mohol v Maďarsku ovplyvniť do 3 000 ľudí, informuje portál Euronews.„Sme si vedomí tohto dekrétu a skúmame ho. EÚ je jednotná v poskytovaní ochrany všetkým tým, ktorí utekajú pred Putinovými bombami... a zabezpečíme ich ochranu tak dlho, ako to bude potrebné," povedala v Bruseli novinárom hovorkyňa Európskej komisie Anitta Hipper.V súčasnosti má v Európskej únii dočasnú ochranu zhruba 4,2 milióna Ukrajincov, z toho okolo 46-tisíc v Maďarsku. Nariadenie o dočasnej ochrane schválili členské štáty Únie krátko po tom, čo Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 a nedávno odobrili jej predĺženie do minimálne marca 2026.„To znamená okamžitú ochranu a prístup k právam v EÚ... vo všetkých členských štátoch vrátane práva na pobyt, ale aj prístupu na trh práce, k ubytovaniu, sociálnemu zabezpečeniu, zdravotnej a inej pomoci,“ povedala Hipper.Hovorkyňa sa nechcela vyjadriť k tomu, či sa eurokomisia obáva, že by Maďarsko mohlo porušovať danú smernicu. „Táto vyhláška práve vstúpila do platnosti, musíme byť v kontakte s maďarskými orgánmi a v tejto fáze sa nachádzame,“ vysvetlila.