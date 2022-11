Eurokomisia prisľúbila Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc, 18 miliardový balíček má pokryť časť štátneho deficitu krajiny

Deficit dosiahne rekord

Tvorba bezpečného vankúša

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) chce Ukrajine v roku 2023 poskytovať mesačne balík až 1,5 miliardy eur. Ako referuje web Kyiv Independent, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu povedala ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému , že táto podpora prispeje k pokrytiu potrieb Ukrajiny v roku 2023.Balíček v celkovej výške až 18 miliárd eur má pokryť časť štátneho deficitu krajiny. „Podpora vo forme vysoko zvýhodnených dlhodobých pôžičiek s pokrytím úrokových nákladov by tiež prispela k podpore reforiem Ukrajiny a jej cesty k členstvu v EÚ,“ uvádza sa vo vyhlásení EK.Ukrajinský parlament vo štvrtok schválil rozpočet na budúci rok s rekordným deficitom 38 miliárd dolárov. Očakáva sa, že výdavky Ukrajiny budú v roku 2023 dvojnásobné v porovnaní s príjmami.„Vojna je drahá. Veľmi drahá,“ povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ . Dodal, že cieľom Ukrajiny je získať každý mesiac miliardu dolárov od Európskej únie a 1,5 miliardy dolárov od USA, čo by pomohlo pokryť deficit a vytvoriť „bezpečnostný vankúš“.Von der Leyenová v septembrovom rozhovore pre Kyiv Independent povedala, že úplné pokrytie rozpočtového deficitu Ukrajiny „bude ťažké, ale je to, samozrejme, uskutočniteľné“.