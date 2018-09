Eurokomisia rozhodla o iniciatíve pre hospodárske zvieratá

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Brusel 5. septembra (TASR) - Kolégium eurokomisárov v stredu rozhodlo o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom "Skoncujme s érou klietok" (End the Cage Age).Cieľom navrhovanej iniciatívy je skoncovať s nehumánnym zaobchádzaním s hospodárskymi zvieratami, ktoré sa chovajú v klietkach. Organizátori žiadajú exekutívu EÚ, aby navrhla právne predpisy, ktorými by sa zakázalo používanie klietok pre nosnice, králiky, mládky, plemenné brojlery, plemenné nosnice, prepelice, kačky a husi. Zákaz by sa mal týkať aj pôrodných klietok pre prasnice, kotercov pre prasnice a jednomiestnych kotercov pre teľatá tam, kde ešte nie sú zakázané.Rozhodnutie Európskej komisie (EK) zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu.Iniciatíva bude zaregistrovaná 11. septembra 2018. Následne budú mať jej organizátori jeden rok na to, aby zozbierali vyše milióna platných podpisov na jej podporu najmenej v siedmich rôznych členských štátoch EÚ. Ak sa im to podarí, eurokomisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť.Európske iniciatívy občanov zaviedla Lisabonská zmluva. Občania môžu využívať tento nástroj na ovplyvňovanie tvorby celoeurópskej politiky od apríla 2012.