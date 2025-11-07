Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

07. novembra 2025

Eurokomisia údajne začala konanie proti Slovensku pre zmenu ústavy, Remišová žiada od Fica vysvetlenie


Strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že Európska komisia začala pre nedávnu zmenu ústavy konanie proti Slovensku. ...



4o8a0546 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita tvrdí, že Európska komisia začala pre nedávnu zmenu ústavy konanie proti Slovensku. „Pred čím sme opakovane varovali, dnes priznal úrad vlády,“ napísala strana na sociálnej sieti.


V komentároch k príspevku sa následne odvolala na článok Denníka N týkajúci sa zrušenej diskusie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) so študentmi jednej z popradských škôl. Pred školou niekto zanechal na chodníku vulgárny nápis smerovaný k premiérovi, diskusia sa dnes napokon nekonala.

Diskusia bola presunutá


Úrad vlády SR pre denník uviedol, že diskusia zrušená nebola, bola len presunutá, a to z toho dôvodu, že premiér sa musí v súčasnosti zaoberať konaním Európskej komisie proti Slovensku pre zmenu ústavy. V piatkovom programe premiéra v Poprade bola okrem diskusie so študentmi na gymnáziu aj návšteva nemocnice, túto časť programu však Fico nezrušil.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová predsedu vlády, v reakcii na medializované informácie z úradu vlády o konaní Európskej komisie proti Slovensku pre zmeny Ústavy SR vyzvala, aby problém s Komisiou prišiel vysvetliť do Národnej rady SR.

Žiada Fica o vysvetlenie


Fico odvolal účasť z debaty so študentmi pod zámienkou riešenia problému, ktorý spôsobil zmenou ústavy. Ťažko povedať, čo je horšie - či to, že Robert Fico sa zľakne kritických študentov, alebo to, že proti Slovensku vyvolala konanie Európska komisia. Nie je normálne, aby sme sa o takých závažných problémoch dozvedali z podružných tlačových správ úradu vlády,“ vyjadrila sa, vyzývajúc Fica, aby prišiel na výbor pre európske záležitosti vysvetliť, aké konanie vedie Európska komisia, a tiež aké opatrenia navrhuje pre odvrátenie škôd, ktoré by Slovensku mohli vzniknúť.

Strana v rámci stanoviska ozrejmila, že EK má možnosť so Slovenskom začať konanie pre porušenie právnych predpisov Únie. To môže potenciálne skončiť až na súde Únie, ktorý Slovensku môže vymerať pokutu.


Zdroj: SITA.sk - Eurokomisia údajne začala konanie proti Slovensku pre zmenu ústavy, Remišová žiada od Fica vysvetlenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predsedníčka strany Za ľudí Premiér Slovenskej republiky Zmena ústavy
