Eurokomisia vypracovala plán tzv. sociálnej taxonómie, cieľom je nasmerovať investície do udržateľných projektov

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) plánuje zaviesť takzvanú „sociálnu“ taxonómiu. Informovala o tom v piatok rakúska tlačová agentúra APA. Cieľom projektu je zabezpečiť, aby boli dopady investícií v Európskej únii (EÚ) sociálne udržateľné.„Vysoký dopyt“ po dlhopisoch na financovanie projektov v oblasti sociálneho bývania alebo zdravotníctva jasne ukazuje, že investori považujú sociálne investície za príležitosť a súkromný kapitál možno nasmerovať do sociálne prospešných aktivít, uvádza sa v „dôvernom“ dokumente, o ktorom informoval v piatok nemecký denník Handelsblatt. Správu podľa denníka v mene EÚ vypracovala skupina odborníkov.Nemecký denník die Welt s odkazom na dokument v piatok napísal, že pripravovaný systém nemá hodnotiť iba to, v akých podmienkach pracujú zamestnanci firiem a ich dodávateľov, ale aj prínos pre zákazníkov a celkovú spoločnosť.Úlohu by mala zohrávať aj ochrana spotrebiteľov a osobných údajov, ako aj otázka, či sú spoločnosti dobrými platcami daní alebo používajú agresívne metódy v záujme ich optimalizácie.Minulý týždeň komisia zverejnila súbor pravidiel, ktoré majú smerovať súkromné investície do činností potrebných na dosiahnutie klimatickej neutrality.V rámci takzvanej taxonómie rozhodla, že v prechodnom období sú v súlade s týmto cieľom aj vybrané činnosti v oblasti plynárenstva a jadrovej energie.