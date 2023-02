Eurokomisia vyzvala na prijatie opatrení pre koniec mrzačenia ženských pohlavných orgánov

Všetky alebo čiastočné kroky

Násilie páchané na ženách

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) bude na celom svete bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, prízvukujú predstavitelia Únie. Pri príležitosti medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ktorý pripadá na 6. februára 2023.Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Európskej komisie Josep Borrell , podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová , podpredsedníčka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová, komisárka pre rovnosť Helena Dalliová a komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová v spoločnom vyhlásení tieto praktiky odsúdili ako porušovanie ľudských práv a násilie páchané na ženách a dievčatách s celoživotnými následkami.Zároveň vyzvali na prijatie rozhodných opatrení pre zmenu a skoncovanie s mrzačením ženských pohlavných orgánov, informuje eurokomisia na svojej webstránke.Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) mrzačenie ženských pohlavných orgánov zahŕňa všetky zákroky, pri ktorých nastane čiastočné alebo úplné odstránenie ženských pohlavných orgánov alebo iné poškodenie ženských pohlavných orgánov z iných ako zdravotných dôvodov.Toto mrzačenie sa z rôznych chybne interpretovaných kultúrnych alebo spoločenských dôvodov vykonáva na mladých dievčatách od detstva do 15 rokov. Odhaduje sa, že v Európe je zmrzačením ženských pohlavných orgánov ohrozených približne 190-tisíc dievčat v 17 európskych krajinách a 600-tisíc žien tu už žije s jeho následkami. Ročne do Európy prichádza najmenej 20-tisíc žien a dievčat žiadajúcich o azyl z krajín, kde im hrozí riziko mrzačenia ženských pohlavných orgánov.„Kľúčom ku skoncovaniu s mrzačením ženských pohlavných orgánov je transformácia sociálnych a rodových noriem prostredníctvom partnerstva s mužmi a chlapcami,“ zdôrazňujú zmienení európski predstavitelia. Pripomínajú, že EÚ od roku 2016 podporuje sumou 18,5 milióna eur spoločný program Populačného fondu OSN a Detského fondu OSN zameraný na skoncovanie s mrzačením ženských pohlavných orgánov, v rámci ktorého vzniklo 1 758 koalícií mužov a chlapcov.Európska komisia vlani navrhla celoeurópske pravidlá boja proti násiliu páchanému na ženách, ktoré zahŕňajú kriminalizáciu mrzačenia ženských pohlavných orgánov v celej EÚ. Tento rok podľa vyhlásenia plánuje vydať aj odporúčanie, ako v prvom rade predchádzať škodlivým praktikám voči ženám a dievčatám.Európski predstavitelia upozorňujú, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa často nevykonáva v EÚ, ale dievčatá na tento účel prevezú do tretej krajiny.„Vďaka zmodernizovanému Schengenskému informačnému systému budú príslušníci polície a pohraničnej stráže od marca tohto roku upozorňovaní na osoby, ktorým hrozí rodovo motivované násilie vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov,“ uvádzajú vo vyhlásení.„Tohtoročné oslavy 75. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv sú vhodnou príležitosťou na to, aby boli ženy a dievčatá zbavené násilia raz a navždy. Našou povinnosťou je chrániť ich právo na bezpečnosť a telesnú autonómiu. S mrzačením ženských pohlavných orgánov sa musí skoncovať,“ dodávajú.0