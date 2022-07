Európa bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné. Neprestaneme, kým nezvíťazíte, vyhlásila Von der Leyenová (video)

Ursula

1.7.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyenová virtuálne vystúpila v ukrajinskom parlamente, kde opäť zdôraznila podporu pre Ukrajinu tak „dlho, ako to bude potrebné“. Informuje o tom televízia CNN.„Európa bude stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné. Neprestaneme, kým nezvíťazíte. Vaši statoční vojaci v prvej línii prinášajú maximálne obete na obranu územia Ukrajiny a jej ľudu a za líniou je nespočetne veľa ďalších Ukrajincov, ktorí pracujú na podpore tohto národného úsilia a všetci dúfajú v lepšiu budúcnosť pre svoju krajinu,“ povedalaukrajinským zákonodarcom.Von der Leyenová tiež skonštatovala, že pred piatimi mesiacmi by bolo nepredstaviteľné, aby Ukrajina dostala štatút kandidáta do EÚ, ale krajina má podľa jej slov „veľmi jasnú európsku perspektívu“.„Je to dlhá cesta, ale Európa bude na vašej strane na každom kroku, tak dlho, ako to bude potrebné. Od týchto temných dní vojny až do chvíle, keď prekročíte dvere, ktoré vedú do našej Európskej únie,“ povedala.