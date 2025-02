Európa by podľa britského expremiéra mala použiť 300 miliárd dolárov zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny

Zmrazené ruské aktíva

19.2.2025 (SITA.sk) - Bývalý britský premiér Boris Johnson si myslí, že Európania by už nemali byť šokovaní vyhláseniami Donalda Trumpa a mali by mu začať pomáhať pri ukončení vojny na Ukrajine.Trump podľa neho chce Európanov podnietiť k tomu, aby začali konať. Ako informuje web Ukrajinská pravda, Johnson sa takto vyjadril na sieti X. Johnson poukázal na 300 miliárd dolárov zmrazených ruských aktív, najmä v Belgicku.„To je hotovosť, ktorá by mohla a mala by byť použitá na zaplatenie Ukrajine a kompenzáciu USA za ich podporu," povedal Johnson a obvinil Európu, že bráni použitiu týchto finančných prostriedkov.Johnson však nesúhlasí s požiadavkou Trumpa, aby Ukrajina zorganizovala voľby. „Samozrejme, že krajina, ktorá je terčom násilnej invázie by nemala organizovať voľby. V Spojenom kráľovstve neboli v rokoch 1935 až 1945 žiadne všeobecné voľby," uviedol Johnson.Podľa britského expremiéra tiež nie je pravda, že ukrajinského prezidenta podporujú len štyri percentá obyvateľov krajiny, ako to povedal šéf Bieleho domu. V skutočnosti podľa neho Volodymyra Zelenského podporuje taký podiel Ukrajincov, aký je podiel Američanov podporujúcich Trumpa.