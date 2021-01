Európa je pripravená obnoviť vzťahy s USA. Znova sa nadýchneme čerstvého vzduchu, vraví Tusk

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia je pripravená spolupracovať s novým americkým prezidentom Joeom Bidenom a obnoviť vzťahy so Spojenými štátmi americkými a tiež posilniť význam Severoatlantickej aliancie.V súvislosti s Bidenovou inauguráciou to v stredu vyhlásil portugalský premiér António Costa , ktorého krajina je v súčasnosti predsedníckou krajinou EÚ. Informuje o tom portál politico.eu.Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas , ktorý bol otvoreným kritikom predošlého prezidenta USA Donalda Trumpa, na Twitteri uviedol, že teraz bude potrebné nájsť spoločnú pôdu.„USA sa vrátia do Svetovej zdravotníckej organizácie a opäť sa pripoja k dohode o boji proti klimatickým zmenám. Nebudeme vždy súhlasiť s novou administratívou, ale budeme sa všemožne snažiť, aby sme našli riešenia," vyjadril sa šéf nemeckej diplomacie. Donald Tusk , šéf Európskej ľudovej strany, ktorá je najväčšou skupinou v Európskom parlamente, na mikroblogovacej sieti napísal, že „sa znova nadýchneme čerstvého vzduchu" a zaželal veľa šťastia Joeovi Bidenovi a jeho viceprezidentke Kamale Harrisovej