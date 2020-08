Európa nasleduje USA a blokuje globálnu expanziu Huawei

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Čoraz viac krajín v Európe vylučuje po vzore USA čínske technologické spoločnosti, ako napríklad Huawei alebo ZTE, z budovania svojich 5G sietí. Ako hlavný dôvod sú uvádzané najmä obavy o kybernetickú bezpečnosť.Po tom, čo USA pridali Huawei na zoznam spoločností so zákazom importovať hardvér, a tiež zakázali americkým spoločnostiam s touto spoločnosťou obchodovať, viaceré krajiny po celom svete, vrátane členských štátov EÚ začali postupne pristupovať k rôznym podobným reštriktívnym opatreniam najmä kvôli obavám o ich národnú bezpečnosť v súvislosti s budovaním 5G sietí.Jedným z posledných príkladov je Spojené kráľovstvo, ktoré pred niekoľkými týždňami zakázalo nákup všetkých 5G zariadení od Huawei a nariadilo do roku 2027 odstrániť z telekomunikačnej siete už vybudovanú 5G infraštruktúru tejto spoločnosti. Podobne rázny prístup zvolila aj krajina galského kohúta, kde sa národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť (ANSSI) vyjadrila, že povolenia na používanie technológie Huawei vydá len na 3 až 8 rokov a licencie nebudú po exspirácii obnovené. To znamená, že všetka Huawei technológia by mala byť vo Francúzsku odstránená do roku 2028.Belgická Národná bezpečnostná rada zase nedávno explicitne vyradila vysoko rizikových poskytovateľov, medzi ktorých zaraďuje aj Huawei, z budovania jadrovej siete a nastavila takýmto poskytovateľom 35% limit na rádiové prístupové (RAN) časti siete. Susedné Holandsko po vzore vyššie spomínaných západoeurópskych krajín tiež pred časom oznámilo, že nedôveryhodní poskytovatelia budú vylúčení z poskytovania jadrových častí 5G sietí.Odmietavý postoj sa rozširuje zo západnej aj do východnej časti Európy. Rumunsko, Poľsko, Česko, Lotyšsko a Estónsko podpísali s USA spoločné vyhlásenia, v ktorých sa zaviazali, že nepovolia prístup "firmám pod vplyvom cudzích štátov." Český kyberatašé pre EÚ a NATO, Lukáš Pimper, už informoval o zisteniach Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB), ktorý jasne identifikoval riziká spojené s čínskymi firmami Huawei a ZTE.Aj samotná Európska komisia si uvedomuje riziká spojené s nejednotným postupom členských krajín EÚ pri budovaní 5G sietí. Preto zverejnila súbor nástrojov a opatrení (EU toolbox), ktorého hlavným cieľom je adekvátne a jednotne reagovať na riziká spojené s kybernetickou bezpečnosťou 5G sietí. Jedným z opatrení je aj jednotný rozvoj certifikačných schém produktov a procesov vo vzťahu k 5G sieťam. Inou dôležitou požiadavkou je napríklad identifikácia a uplatňovanie obmedzení pre vysoko rizikových dodávateľov, ktorými sú najmä Huawei a ZTE.Súčasťou tejto iniciatívy je aj Slovensko, ktoré sa zaviazalo spomínaný EU toolbox implementovať do svojej národnej legislatívy.Informačný servis