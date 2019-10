Európa predbehne USA vo výrobe batérií v roku 2023,SR chce byť pri tom

Nabíjacia stanica pre elektromobily, ilustračná foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 23. októbra (TASR) – Trh s elektromobilmi a ich súčiastkami sa v Európe rýchlo rozvíja a podľa štúdie Bloomberg New Energy Finance predbehne európska výrobná kapacita v oblasti lítium-iónových batérií americkú už v roku 2023. Produkcia by dovtedy mala vzrásť z 18 gigawatthodín (GWh) na 198 GWh. Slovensko má v tomto odvetví dobrú východiskovú pozíciu a trh batériových technológií je príležitosťou pre domácu ekonomiku a priemysel, uviedla v stredu Slovenská batériová aliancia (SBaA).pripomenula SBaA. Plánované vybudovanie výrobného závodu pre batériové technológie slovenskou spoločnosťou InoBat a americkou firmou WildCat za približne 100 miliónov eur, bude podľa aliancie strategickou výhodou pre krajinu už v blízkej budúcnosti. Závod by mal prvé batérie vyrobiť už v roku 2021.Európa v budovaní kapacít zatiaľ zaostáva, ale postupne znižuje svoju závislosť na ázijských výrobcoch batérií. Ak by sa trh naďalej vyvíjal ako doteraz, tak až traja z piatich hlavných výrobcov batérií pre elektromobily budú v roku 2021 z Číny. Ázijskí výrobcovia sa už teraz snažia expandovať do strednej a východnej Európy, hlavne pre znižujúce sa dotácie pre elektromobily v ich domovských krajinách. Členovia SBaA a ďalšie inštitúcie chcú pomôcť naštartovať európsky batériový priemysel na Slovensku, aby znížili výrobné ceny a uhlíkovú stopu, ktorá vzniká pri preprave surovín a batérií z Ázie.Možnosti sú pritom takmer neobmedzené. Podľa analýzy Financial Times bolo v roku 2015 vyrobených 1,9 miliónov elektromobilov, v roku 2020 ich bude už 9,3 milióna a v roku 2025 dokonca až 30,7 milióna. Elektromobily však nebudú jediným ťahúňom výroby batérií. Agentúra Bloomberg vo svojej štúdii predpokladá, že inštalácia riešení pre ukladanie energie bude do roku 2040 vzrastať exponenciálne, takmer stonásobne, až na 2850 gigawatthodín.Stane sa tak vďaka znižujúcim sa nákladom na batérie a rozmachu obnoviteľných zdrojov energie, ktoré potrebujú ukladať energiu počas výkyvov v jej výrobe. Ide najmä o vyvažovanie výkyvov vo výrobe energie v solárnych a veterných elektrárňach.