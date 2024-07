Európa sa musí dokázať brániť aj sama, republikánsky kandidát na post viceprezidenta Vance zdieľa názor Trumpa

Vance názor zmenil

Putin musí byť porazený

16.7.2024 (SITA.sk) - Republikánsky senátor za štát Ohio J.D. Vance, ktorého si za kandidáta na post viceprezidenta vybral uchádzač o návrat do Bieleho Domu Donald Trump , by na nominačnom zjazde Republikánskej strany mal svoj prejav predniesť v stredu večer.Tridsaťdeväťročný Vance, ktorý je v Senáte USA svoje prvé funkčné obdobie, ešte v roku 2016 patril k tým republikánom, ktorí Trumpa odmietali. Po tom ako sa obaja muži v roku 2021 stretli, Vance názor zmenil.Jeho názory na Európu sú blízke postojom exprezidenta a patrí k ním aj presvedčenie, že európske štáty nie sú skutočnými spojencami USA, keďže nevynakladajú dostatok zdrojov na svoju obranu. Podľa kandidáta na post viceprezidenta sa Washingtonu nepáči, to Európania sú od USA úplne závislí.Príkladom spojenca USA v skutočnom zmysle slova je podľa neho Izrael. Európa podľa neho napríklad nerobí nič, pokiaľ ide o poskytovanie zbraní Ukrajine. Deindustrializovala sa a pritom tvrdí, že Putin musí byť porazený za každú cenu.Ak má byť Putin porazený, Európa sa podľa potenciálneho amerického viceprezidenta musí prestať deindustrializovať v mene politiky čistej energie, ktorá je podľa neho absurdná.