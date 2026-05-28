Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Európa sa pripravuje na rokovania s Moskvou. Objavilo sa aj meno možného vyjednávača
Európske krajiny začínajú vážnejšie diskutovať o možnosti rozhovorov s Moskvou o ukončení vojny na Ukrajine. Pred prípadnými rokovaniami sa však chcú dohodnúť na spoločnom postupe aj osobe, ktorá by Európu zastupovala.
28.5.2026 (SITA.sk) - Európske krajiny začínajú vážnejšie diskutovať o možnosti rozhovorov s Moskvou o ukončení vojny na Ukrajine. Pred prípadnými rokovaniami sa však chcú dohodnúť na spoločnom postupe aj osobe, ktorá by Európu zastupovala.
Európske krajiny zvažujú možnosť obnovenia kontaktov s Ruskom s cieľom rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Predstavitelia Európskej únie však chcú ešte pred prípadnými rozhovormi s Kremľom určiť spoločné podmienky rokovaní a dohodnúť sa na osobe, ktorá by Európu zastupovala.
Téma je jedným z hlavných bodov rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ na Cypre. „Skôr než budeme hovoriť s Rusmi, mali by sme sa medzi sebou dohodnúť, o čom sa s nimi chceme rozprávať,“ uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová.
Schröder neschválili
Diskusia o možnom obnovení kontaktov s Moskvou naberá na intenzite po tom, ako americké snahy o ukončenie vojny nepriniesli výsledky a pozornosť prezidenta Donalda Trumpa sa presunula na konflikt s Iránom. Ukrajina zároveň vyzýva Európu, aby zohrávala výraznejšiu úlohu v rokovaniach.
„Európa musí byť súčasťou rokovaní. Je dôležité, aby mala silný hlas a zastúpenie v tomto procese,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský prezident Vladimir Putin naznačil otvorenosť voči rokovaniam, keď spomenul možnosť, aby Európu zastupoval bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Tento návrh však európske kruhy odmietli.
V Európe zároveň pretrváva výrazná nedôvera voči Moskve po viac ako štyroch rokoch vojny. Kallasová dlhodobo presadzuje vytvorenie spoločných „červených čiar“, medzi ktoré patrí požiadavka prímeria pred začiatkom rokovaní, neuznanie ruských územných ziskov a vyvodenie zodpovednosti Ruska za vojnové zločiny.
EÚ ako sprostredkovateľ?
Podľa európskych predstaviteľov Ukrajina navrhla, aby Európa mohla sprostredkovať aspoň čiastočné prímerie zamerané na zastavenie útokov na kritickú infraštruktúru, napríklad letiská. Viaceré členské štáty sú však opatrné voči predstave, že by Európska únia prevzala úlohu neutrálneho sprostredkovateľa od Spojených štátov.
Európski predstavitelia zároveň pochybujú, že Rusko je pripravené rokovať v dobrej viere. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že „Rusko v tejto chvíli neprejavuje žiadnu ochotu k mieru“ a pripomenula nedávne útoky na Ukrajinu vrátane nasadenia rakety Orešnik schopnej niesť jadrové hlavice.
Diplomati neočakávajú, že rokovania na Cypre prinesú definitívne rozhodnutie o postoji EÚ alebo konkrétne meno vyjednávača. Medzi možnými kandidátmi sa spomína napríklad fínsky prezident Alexander Stubb. Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs však upozornil, že podľa neho zatiaľ nie je správny čas na diplomatické rokovania. „Je Rusko pripravené? Pochybujem o tom,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Európa sa pripravuje na rokovania s Moskvou. Objavilo sa aj meno možného vyjednávača © SITA Všetky práva vyhradené.
Šutaj Eštok odmieta siahať na peniaze bezpečnostných zložiek, minister reaguje na Šimečkovo tvrdenie o výsluhových dôchodkoch – VIDEO
Zdravotný problém dnes začína v mobile. Dôležité je, kam človek klikne
