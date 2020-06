Európania a Američania sú odkázaní na spoluprácu, reaguje slovenské ministerstvo na Trumpov návrh

Všetky strategické výhody

V strategických dokumentoch majú jasnú úlohu

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Americká angažovanosť v Európe je garanciou zachovania všetkých strategických výhod v oblasti obrany. Uviedol to pre agentúru SITA tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí (MZV) v reakcii na návrh prezidenta Spojených štátov amerických (USA) Donalda Trumpa na stiahnutie 9,5-tisíca amerických vojakov z Nemecka.Podľa MZV sú Európania a Američania odkázaní na spoluprácu. Proti takémuto návrhu sa stavia aj americký kongres.„Americká angažovanosť v Európe je garanciou zachovania všetkých strategických výhod v oblasti obrany,“ zdôrazňuje MZV. V Nemecku je v súčasnosti 35-tisíc amerických vojakov, no Trump navrhuje ich zníženie o 9,5 tisíca.Americký prezident dlhodobo tvrdí, že európski členovia Severoatlantickej aliancie (NATO) majú investovať väčšie prostriedky do svojej vlastnej obrany a nespoliehať sa toľko na USA.„Takže my ochraňujeme Nemecko a oni sa správajú ako delikventi. To nedáva zmysel. Povedal som preto, že znížime počet vojakov na 25-tisíc,“ cituje prezidenta BBC.Slovenský rezort diplomacie dodáva, že USA a Európa sú odkázané na spoluprácu. „Počet a skladba amerických síl vždy zodpovedali bezpečnostnej situácii v celom euro-atlantickom priestore a jeho susedstve. K tomu slúžia priebežné konzultácie na pôde NATO, ale aj dvojstranné rokovania,“ rezort diplomacie uvádza, že avizované zmeny v počtoch síl USA sú súčasťou priebežnej adaptácie a sú o nej informovaní.Podľa rezortu diplomacie Slovensko zaujíma ako každá zmena ovplyvní plnenie spoločných záväzkov a ako bude NATO schopné reagovať a formovať bezpečnostné prostredie.„Spojenci za posledný rok prijali niekoľko strategických dokumentov, kde majú USA veľmi jasnú úlohu,“ uzatvára tlačový odbor.