Európania podporujú euro, ale väčšina z nich by zrušila najmenšie centy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Verejná podpora eura dosiahla historicky najvyššiu úroveň. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktorý uskutočnila Európska komisia (EK). V tlačovej správe o tom informovala Ingrid Ludviková zo Zastúpenia EK na Slovensku.Rekordných 80 percent respondentov sa domnieva, že euro je dobré pre Európsku úniu (EÚ) a 70 percent si myslí, že je prospešné pre ich krajinu. V prieskume sa v období od 22. do 29. marca zúčastnilo približne 17 700 respondentov z 19 členských štátov eurozóny.Nielen prieskum Eurobarometra, ale aj výsledky otvorenej verejnej konzultácie pritom ukázali zvyšujúcu sa podporu pravidiel zaokrúhľovania a zrušenia jedno- a dvojcentových euromincí. S ich zrušením súhlasí 67 percent opýtaných. Z otvorenej verejnej konzultácie o pravidlách zaokrúhľovania vyplýva, že 72 percent respondentov nepovažuje jedno- a dvojcentové euromince za užitočné a 71 percent sa domnieva, že by sa mali zaviesť pravidlá zaokrúhľovania na najbližších päť eurocentov.Väčšina respondentov sa domnieva, že pravidlá zaokrúhľovania by mali byť povinné (71 percent) a harmonizované v eurozóne (77 percent). Verejná konzultácia, ktorá bola otvorená 15 týždňov, priniesla 17 033 odpovedí.