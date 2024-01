Europarlament chce kriminalizovať nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti podľa práva EÚ

Neobmedzovanie dôvodov diskriminácie

Boj proti pandémii nenávisti

21.1.2024 (SITA.sk) - Európsky parlament chce kriminalizovať nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti podľa práva Európskej únie . Žiada Radu Európy, aby dala konečne zelenú takýmto právnym predpisom na úrovni Európskej únie, v súlade so zaručením slobody prejavu občanov.Správu prijali tento štvrtok europoslanci 397 hlasmi, 121 bolo proti a 26 sa zdržalo hlasovania. Zároveň kritizovali nečinnosť Rady, hoci nenávisť je na vzostupe. Sloboda prejavu by sa podľa nich nemala používať ako štít pre nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti, či už online alebo offline.Trestné zákony členských štátov sa zaoberajú nenávistnými prejavmi a trestnými činmi z nenávisti rôznymi spôsobmi, zatiaľ čo pravidlá platné v celej EÚ sa uplatňujú len vtedy, ak sú takéto trestné činy spáchané na základe rasy, farby pleti, náboženstva, pôvodu alebo národného či etnického pôvodu.Parlament vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila „otvorený“ prístup, v rámci ktorého by sa dôvody diskriminácie neobmedzovali na uzavretý zoznam.Zdôrazňuje, že zneužívanie internetu a obchodný model platforiem sociálnych médií prispievajú k šíreniu a posilňovaniu nenávistných prejavov. Europoslanci tiež žiadajú, aby sa osobitná pozornosť venovala maloletým osobám, a to aj pri šikanovaní v školách a kyberšikane.Podľa europoslanca Vladimíra Bilčíka (Európska ľudová strana) musíme konečne začať bojovať proti pandémii nenávisti, ktorá sa, žiaľ, šíri aj u nás doma na Slovensku.„Do veľkej miery za to nesú zodpovednosť politici a političky, ktorí nenávistné prejavy používajú ako nástroj na získavanie politických bodov. Už teroristický útok pred Teplárňou pred viac ako rokom, pri ktorom zomreli dvaja nevinní ľudia, nám nastavil zrkadlo, že nenávistné slová sa vedia rýchlo pretaviť v tragické činy,“ uviedol. Europoslanec Martin Hojsík (Renew Europe/ Progresívne Slovensko ) poukazuje na to, že nenávisť sa stáva každodennosťou.„Od zúrivých zašomraní v potravinách, po pokriky nenávistných slov v MHD či na ulici,“ povedal. Pripomenul, že predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pred časom inicioval rezolúciu, ktorá odsudzovala útok na Zámockej a aj nenávistné prejavy voči LGBT+ ľuďom. Europoslankyňa Monika Beňová (nezaradená/ Smer-SD ) zdôraznila, že počet trestných činov z nenávisti je v rámci Európskej únie a jej členských krajín na vzostupe.„Pre úspešné zastavenie tohto trendu je potrebné sa zaoberať stanovením základných spoločných pravidiel, ktoré budú definovať tieto trestné činy, ako aj ich efektívne postihovanie uplatniteľné rovnako vo všetkých členských štátoch,“ skonštatovala.