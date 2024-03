Europarlament prijal smernicu o kriminalizácii obchádzania sankcií Únie, bude platiť vo všetkých členských štátoch

Sankcie sa obchádzali

Smernicu musí schváliť Rada EÚ

12.3.2024 (SITA.sk) - Európsky parlament prijal smernicu o kriminalizácii porušovania a obchádzania sankcií Európskej únie , najmä v súvislosti so sankciami namierenými proti Rusku. Europarlament o tom informoval prostredníctvom svojho oficiálneho webu.EÚ už oznámila 13 balíkov sankcií v reakcii na rozsiahlu ruskú inváziu na Ukrajinu. Uložené opatrenia zahŕňali obchodné obmedzenia, zákazy cestovania, zmrazenie aktív a ďalšie.Hoci sa sankcie ukladajú na celoblokovej úrovni, definície porušení a obchádzania sankcií sa v jednotlivých členských štátoch líšia. To často viedlo k tomu, že sa porušovatelia snažili vyhľadávať členské štáty s najslabším presadzovaním práva.Nová smernica definuje obchádzanie sankcií a zabezpečuje, že sa bude považovať za trestný čin, za ktorý sa vo všetkých členských štátoch uloží trest odňatia slobody až na päť rokov.„Príkladom je zatajovanie alebo prevod finančných prostriedkov, ktoré by mali byť zmrazené, zatajovanie skutočného vlastníctva majetku a nenahlásenie potrebných informácií,“ uviedol europarlament. Humanitárna pomoc alebo podpora základných ľudských potrieb sa nebudú považovať za porušenie sankcií.Smernicu podporilo 543 zákonodarcov, 45 poslancov hlasovalo proti a 27 sa zdržalo hlasovania. Musí ho ešte schváliť Rada EÚ , kým sa stane zákonom a do platnosti vstúpi dvadsať dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.