Europarlament schválil nový pakt EÚ o migrácii a azyle, niektoré členské štáty majú naďalej námietky proti niektorým jeho častiam

Pravidlá paktu

Prísnejšie kontroly migrantov

Hlasovanie bolo narušené

11.4.2024 (SITA.sk) - Európsky parlament v stredu schválil významnú reformu pravidiel Európskej únie (EÚ) v oblasti migrácie a azylu. Nový pakt EÚ o migrácii a azyle, na ktorom sa pracovalo od roku 2015, má za cieľ urýchliť azylový proces a podporiť návrat neregulárnych migrantov do ich domovských krajín.Od členských štátov zároveň vyžaduje, aby prijali zodpovednosť za žiadateľov o azyl. Informuje o tom spravodajský portál BBC Pravidlá by mali vstúpiť do platnosti o dva roky. Hoci niektoré členské štáty naďalej namietajú proti niektorým častiam paktu, očakáva sa, že v hlasovaní koncom apríla získa podporu všetkých krajín.Pakt tiež vyžaduje, aby členské štáty prijali tisícky migrantov z „frontových“ krajín ako sú Taliansko, Grécko a Španielsko alebo namiesto toho poskytli dodatočné financovanie a zdroje.Podľa pravidiel by tiež mali rýchlo preskúmavať žiadosti o azyl, ktoré majú menšiu šancu na prijatie, bez toho, aby bol žiadateľ nevyhnutne vpustený na územie EÚ.Cieľom opatrení je riešiť žiadosti o azyl do maximálne 12 týždňov a v prípade zamietnutia žiadateľov nútene vrátiť do vlasti v rámci toho obdobia.Migranti budú čeliť prísnejšej kontrole pri príchode a ľuďom od šesť rokov budú zbierať biometrické dáta. Pre prípady náhleho nárastu príchodov migrantov je v pakte navrhnutý mechanizmus na reakciu.Hlasovanie o pakte o migrácii a azyle nebolo úplne hladké. V jednom momente demonštranti narušili hlasovanie, pričom skandovali „tento pakt zabíja, voľte nie“ a hádzali aj papierové lietadielka.Mnohé mimovládne organizácie vyzývali europoslancov , aby pakt neschválili a napríklad Amnesty International varovala, že pakt povedie k „nárastu utrpenia“ pre žiadateľov o azyl.