Europarlament súhlasí s pokračovaním programov pre Severné Írsko

Štrasburg 11. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu v rámci prijatého nelegislatívneho uznesenia upozornili na potrebu pokračovania programov PEACE a Interreg pre Severné Írsko aj po roku 2020, po tom ako Spojené kráľovstvo opustí EÚ. Ide o návrh Európskej komisie, podľa ktorej majú tieto programy rozhodujúci význam pre mierový rozvoj v Severnom Írsku.Poslanci súhlasia s tým, že regionálne financovanie EÚ pre Severné Írsko, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, by sa malo udržať na primeranej úrovni aj po roku 2020. Podľa ich vyjadrenia programy ako je PEACE, sú nevyhnutné na pokračovania budovania mieru v tomto regióne.Britský europoslanec a spravodajca príslušného uznesenia Derek Vaughan pripomenul, že od Veľkonočnej mierovej dohody z roku 1998, v Severnom Írsku panuje mier a netreba zabúdať, že k tomu dopomohla Európska únia. Spresnil, že Severné Írsko počas rokov využilo rôzne programy politiky súdržnosti, dostalo podporu pre rozvoj vidieka či financovanie rybolovu.uviedol Vaughan počas poslaneckej rozpravy.Europoslanci chcú okrem toho, aby mladí ľudia zo Severného Írska mohli aj po brexite využívať aj programy Erasmus+ a mali možnosť študovať v zahraničí.Európsky parlament preto podporil zámer eurokomisie navrhnúť pokračovanie programov PEACE a Interreg, na čo už boli vyčlenené aj príslušné fondy v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021-2027.Poslanci súhlasia s názorom, že osvedčené postupy zavedené prostredníctvom financovania politiky súdržnosti a programu PEACE by mohli slúžiť ako model zavedený EÚ a mali by sa presadzovať aj v iných častiach Európy, napríklad na Balkáne, s cieľom prekonať nedôveru medzi konfliktnými komunitami a dosiahnuť trvalý mier.EÚ od roku 1995 vynaložil viac ako 1,5 miliardy eur s dvojakým cieľom podporiť súdržnosť medzi komunitami zapojenými do konfliktu v Severnom Írsku a pohraničných grófstvach Írska, ako aj hospodársku a sociálnu stabilitu v znevýhodnených, vidieckych a pohraničných oblastiach tohto regiónu.