Europarlament vyšetruje Faragea kvôli zatajeniu finančných darov

Nigel Farage, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. júna (TASR) - Britský europoslanec Nigel Farage odmietol žiadosť výboru Európskeho parlamentu (EP), aby sa do 24 hodín dostavil do Bruselu vypovedať o obvineniach, že zatajil príjem darov v hodnote 450.000 libier od britského podnikateľa Arrona Banksa. Uviedol to v stredu týždenník Politico na svojej internetovej stránke.Britský europoslanec a líder Strany brexitu v tejto súvislosti uviedol, že list od Poradného výboru EP pre správanie poslancov dostal v utorok o 02.45 h, pričom sa mal do 24 hodín dostaviť na pôdu tejto euroinštitúcie, aby svedčil v prípade, kde vystupuje ako podozrivý.Farage ostro odsúdil poskytnutie takej krátkej časovej lehoty a dodal, že obvinenia naznačujúce jeho neetické správanie sú nepodložené a založené na vybranýchvysvetlil Farage.Podľa politico.eu však Európsky parlament v máji tohto roku spustil vyšetrovanie zamerané na Faragea po tom, čo britská televízna relácia Channel 4 News oznámila, že britský europoslanec nepriznal dary v hodnote 450.000 libier od poistného magnáta Arrona Banksa.Banks je spoluzakladateľom kampane Leave.EU (Odchod z EÚ), ktorá pred referendom o brexite z júna 2016 vyzývala občanov Spojeného kráľovstva na odchod z EÚ. Čo je aj politickým cieľom Nigela Faragea.Okrem EP uvažuje o možnom vyšetrovaní britského poslanca v tejto kauze aj Úrad EÚ pre boj proti podvodom (OLAF), uviedol Politico.Podľa platných pravidiel Európskeho parlamentu musia všetci jeho členovia deklarovať dary, ktoré dostali,. Všetky takéto dary sú zaevidované v registri darov.Banksova podpora pre Faragea údajne zahŕňala auto aj s vodičom k dispozícii, výlety do Spojených štátov a dom v londýnskej štvrti Chelsea.Hovorca EP sa podľa politico.eu odmietol vyjadriť k obvineniam proti Farageovi s odôvodnením, že rozhodnutia poradného výboru nie sú verejné.(spravodajca TASR Jaromír Novak)