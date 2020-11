Europarlament vyzýva k udržateľnosti podporou opätovného používania a opráv výrobkov

Udržateľné rozhodnutia

28.11.2020 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) v stredu vyzval na posilnenie udržateľnej spotreby podporou opätovného používania a opráv výrobkov a obmedzovaním praktík, ktoré skracujú ich životnosť.Europoslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 395 k 94 vyzvali Európsku komisiu , aby predložila legislatívny návrh zavádzajúci právo spotrebiteľov na opravu výrobkov a zaistila systematickosť, nákladovú efektívnosť a atraktívnosť opráv.EP o tom informoval v tlačovej správe. Súčasťou návrhu by malo byť predĺženie záruk, zavedenie právnej záruky na úrovni EÚ na náhradné diely namontované odborným servisom či zaistenie lepšieho prístupu k potrebným informáciám o opravách a údržbe výrobkov.EP vyslovil aj za väčšiu pomoc trhom s použitým tovarom a za opatrenia proti postupom skracujúcim životnosť výrobkov. Zopakoval tiež výzvu na zavedenie systému univerzálnej nabíjačky s cieľom znížiť objem elektronického odpadu a žiada aj povinné označovanie výrobkov podľa ich trvácnosti, napríklad prostredníctvom merača spotreby a jasnej informácie o predpokladanej životnosti produktu.Europoslanci v snahe podporovať udržateľné rozhodnutia podnikov a spotrebiteľov presadzujú udržateľnejšie verejné obstarávanie, ako aj zodpovedný marketing a reklamu.Napríklad pri propagácii environmentálnych vlastností výrobkov v reklame by sa na hodnotenie pravdivosti daných tvrdení mali používať spoločné kritériá, podobne ako pri získaní osvedčenia o environmentálnej značke.„Nastal čas využiť ciele zelenej dohody na položenie základov jednotného trhu, ktorý podporuje trvácne produkty a služby. Aby sme to dosiahli, potrebujeme komplexný súbor pravidiel, ktoré uľahčujú prijímanie jasných a jednoduchých rozhodnutí," vyhlásil spravodajca David Cormand (Zelení/EFA, FR).Z prieskumu Eurobarometra vyplýva, že 77 % občanov EÚ uprednostňuje opravu zariadenia pred jeho výmenou. Až 79 % opýtaných sa domnieva, že výrobcovia by mali mať zákonnú povinnosť uľahčiť opravu digitálnych zariadení alebo výmenu ich jednotlivých častí.