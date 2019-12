Europarlament žiada podporu výskumu na ochranu včiel

Včely v úle. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Brusel/Štrasburg 18. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu v nelegislatívnom uznesení vyzval Európsku komisiu, aby posilnila Iniciatívu EÚ zameranú na opeľovačov a navrhla ďalšie opatrenia na záchranu včiel, motýľov a ďalšieho opeľujúceho hmyzu.Poslanci ocenili Iniciatívu EÚ zameranú na opeľovačov, ktorú minulý rok predložila Európska komisia, avšak podľa ich vyjadrenia táto iniciatíva nerieši dostatočne mnohé príčiny úbytku opeľovačov. Medzi tieto príčiny patria zmeny vo využívaní pôdy, strata biotopov, intenzívne poľnohospodárstvo, používanie pesticídov, dopady klimatických zmien a prenikanie inváznych nepôvodných druhov do Európy.V uznesení EP sa pripomína, že opeľovače sú základným prvkom biodiverzity a sú nevyhnutné pre rozmnožovanie väčšiny rastlinných druhov. Parlament preto vyzval eurokomisiu, aby ciele iniciatívy transformovala do plnohodnotného akčného programu s dostatkom potrebných finančných zdrojov.Podľa europoslancov by sa kľúčovým cieľom budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ mala stať podpora výskytu a kvality biotopov opeľovačov, čo znamená aj znižovanie využívania pesticídov. Schválený text vyzýva na zavedenie povinných celoeurópskych cieľov v oblasti obmedzovania pesticídov, ktoré by mohli byť uzákonené v rámci novelizácie smernice o ich trvalo udržateľnom používaní.Parlament okrem toho upozornil na potrebu vyčlenenia väčšieho objemu financií na výskum príčin úbytku včiel, ktorý je potrebný na prijatie efektívnych opatrení na ochranu rozmanitosti opeľovačov v EÚ. V apríli 2018 Únia napríklad odsúhlasila úplný zákaz používania neonikotinoídov (imidakloprid, klotianidín a tiametoxám) vo vonkajších priestoroch, avšak niekoľko členských štátov na ich využívanie na svojom území udelilo mimoriadne výnimky.(spravodajca TASR