Európe hrozia čoraz častejšie extrémne suchá, pomôcť môže len zníženie skleníkových plynov

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Stredná Európa bude zrejme čoraz častejšie zažívať extrémne sucho. Ak sa emisie skleníkových plynov budú zvyšovať, sucho bude trápiť kontinent sedemkrát častejšie. Tvrdí to nová štúdia.V prípade prudko stúpajúcej úrovne oxidu uhličitého v druhej polovici storočia postihne sucho viac ako 40 miliónov hektárov poľnohospodárskej pôdy.Stredná Európa zažila doteraz najhoršie sucho v rámci záznamov v rokoch 2018 a 2019, počas ktorých evidovali dve z troch najteplejších liet v histórii záznamov. Letá boli tiež oveľa suchšie ako je priemer, a viac ako polovicu regiónu sužovalo vážne sucho. Podobné sucho registrovali aj v rokoch 1949 a 1950, pričom vtedy zasiahlo o tretinu menšiu plochu.Vedci z Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ v nemeckom Lipsku predpovedali, že mierny pokles emisií skleníkových plynov oproti ich súčasnej úrovni by znížil riziko takéhoto extrémneho sucha o polovicu a zasiahnutých by bolo o 40 percent menej pôdy.Jeden z autorov štúdie Rohini Kumar pre noviny The Guardian povedal, že je potrebné zredukovať skleníkové plyny, ale aj zaoberať sa stratégiami na prispôsobenie sa klimatickej zmene.