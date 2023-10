Európe môže hroziť vojna. Nemecko chce byť pripravené, vyhlásil minister obrany

Nemecko sa musí vedieť brániť

Zanedbaný Bundeswehr

30.10.2023 (SITA.sk) - Obyvatelia Nemecka by si podľa nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa mali začať zvykať na myšlienku, že Európe môže hroziť vojna. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Pistorius to povedal v rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF.Nemecký politik sa domnieva, že konflikt na Blízkom východe a vojna Ruska proti Ukrajine môžu vplývať na nemeckú spoločnosť.„Nemecko sa predovšetkým musí vedieť brániť, a to platí pre Bundeswehr aj pre spoločnosť. Musíme sa stať pripravenými na vojnu,“ zdôraznil Pistorius.Zároveň dodal, že Nemecko urobí v blízkovýchodnom konflikte všetko, aby zabránilo ďalšej eskalácii.Pistorius odmietol obvinenia, že spolková vláda je príliš pomalá na to, aby reagovala na takzvaný bod obratu. Zdôraznil, že sa vytvoril nielen špeciálny fond pre Bundeswehr vo výške 100 miliárd eur, ale zmenili sa aj štruktúry. Bundeswehr bol ale podľa Pistoriusa dlhodobo zanedbávaný.„Všetko, čo bolo zanedbané za 30 rokov, sa, žiaľ, nedá opraviť za 19 mesiacov,“ povedal. Minister zároveň ubezpečil, že do konca tohto desaťročia bude Nemecko v úplne inej pozícii.