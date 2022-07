Europol rozbil zločineckú sieť, ktorá pašovala migrantov z Bieloruska do EÚ

Kontroly aj preventívne opatrenia

Sedem miliónový obrat

Prevážanie bolo často život ohrozujúce

15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Úrady piatich európskych krajín rozbili organizovanú zločineckú sieť, ktorá pašovala migrantov z Bieloruska do Európskej únie (EÚ). V rámci cezhraničnej operácie, na ktorej sa podieľali orgány z Estónska, Litvy, Nemecka, Poľska a Spojeného kráľovstva, zatkli 12 ľudí. Informuje o tom Europol , ktorý operáciu koordinoval.Akčný deň, ktorý sa odohral 13. júla, podľa Europolu okrem spomenutých zatknutí v Poľsku a Spojenom kráľovstve, viedol aj k operačným činnostiam, kontrolám a preventívnym opatreniam v Estónsku, Nemecku, Litve a Poľsku, 28 prehliadkam lokalít v Nemecku, Litve a Poľsku a zhabaniu elektronického vybavenia, rôznych dokumentov, dôkazov o prevode peňazí a hotovosti.Úrady tiež odhalili 11 presunov s 11 sprostredkovateľmi a 60 migrantmi. Sedem presunov bolo v Litve, kde bolo sedem sprostredkovateľov z Gruzínska, Litvy, Lotyšska, Sýrie, Ukrajiny a Uzbekistanu a 44 migrantov z Iraku. Štyri transfery odhalili v Poľsku so 4 sprostredkovateľmi z Gruzínska, Sýrie a Ukrajiny a 16 migrantmi z Afganistanu, Iraku, Indie a Sýrie.Vyšetrovanie odhalilo 99 prípadov nelegálnej prepravy migrantov. Úrady prišli na 662 migrantov prepašovaných cielenou sieťou. Na rovnakú zločineckú sieť sa pritom už v januári zamerali úrady, keď zatkli 20 podozrivých a zhabali hotovosť v dolároch a eurách v objeme 500-tisíc eur.Zločinecká skupina pozostávala zo Sýrčanov a Turkov, ktorí verbovali migrantov z Iraku a vybavili im cestu z krajiny do EÚ cez Bielorusko. Za tú si zaplatili od 10 do 13-tisíc eur. Členovia skupiny sídlili a konali v krajinách po pašovacej trase. Skupina mala odhadovaný obrat sedem miliónov eur.Pašeráci používali tri trasy, a to z Iraku cez Bielorusko do Poľska a Nemecka, z Iraku do Turecka cez Rusko a Bielorusko do Lotyšska a Nemecka a napokon z Iraku do Turecka cez Rusko a Bielorusko do Litvy, Poľska a Nemecka.Na konečný presun do EÚ zločinecká sieť naverbovala vodičov, najmä ukrajinských štátnych príslušníkov, prostredníctvom webových fór a platforiem sociálnych médií. Za svoje služby na tomto poslednom úseku pašeráckej trasy z Poľska do Nemecka si účtovali od 500 do 1 000 eur na osobu.Zločinecká sieť migrantov často prevážala v život ohrozujúcich podmienkach - v preplnených vozidlách či uzavretých nákladných priestoroch.