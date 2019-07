Europoslanci Hajšel a Ďuriš Nicholsonová chcú svoju prácu robiť naplno

Na archívnej snímke Robert Hajšel. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 2. júla (TASR) - Na prvom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, sa novinárom v utorok predstavili viacerí noví slovenskí europoslanci. Tábor európskych socialistov zastúpil Robert Hajšel (Smer-SD) a za skupinu Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) sa predstavili Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca (obaja SaS).Hajšel podľa vlastných slov prešiel všetkými úrovňami práce v inštitúciách EÚ, od kariéry profesionálneho novinára cez šéfa Kancelárie EP v Bratislave až po získanie mandátu poslanca europarlamentu.uviedol v prvý deň pôsobenia v EP, kde by mal získať plné členstvo vo Výbore pre priemysel, energetiku a výskum (ITRE). Ako náhradník chce pôsobiť vo Výbore pre zahraničné vecí (AFET). Uchádza sa tiež o členstvo v parlamentných delegáciách pre spoluprácu s Čiernou Horou a Ruskom.Ako uviedol pre TASR, v zahraničnej politike by chcel naplniť sľuby z predvolebnej kampane, čiže prispievať k znižovaniu napätia.uviedol Hajšel.Lucia Ďuriš Nicholsonová pred novinármi v Štrasburgu zdôraznila, že aj v europarlamente sa chce venovať sociálnym témam, podobne ako na Slovensku. Jej "srdcovou záležitosťou" však bude boj proti korupcii pri prerozdeľovaní eurofondov, v čom podľa vlastných slov bola aktívna aj v Národnej rade SR. Pripomenula, že má "úzky korešpondenčný vzťah" s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).upozornila poslankyňa, podľa ktorej netreba poľavovať v boji proti cezhraničným podvodom.Ďuriš Nicholsonová je spolu s Monikou Beňovou (Smer-SD) jednou z dvoch žien v trinásťčlennej delegácii slovenských europoslancov. Pre TASR uviedla, že ak si chce na sto percent plniť svoje povinnosti europoslankyne, nemôže túto činnosť deliť medzi prácu v EP a cestovaním za rodinou na Slovensku, a preto sa rozhodla, že bude s celou rodinou žiť v Bruseli, kde má možnosť zapísať deti do systému Európskych škôl.povedala Ďuriš Nicholsonová.(spravodajca TASR Jaromír Novak)