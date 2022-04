Europoslanci Hojsík a Pollák sú z rozsudku nad Kotlebom sklamaní, v kauze šekov očakávali prísnejší trest

Na rozsudok sa čakalo päť rokov

Pollák s rozsudkom nesúhlasí



Kauza šekov sa uzavrela





Najvyšší súd SR v utorok v kauze šekov zrušil nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil Kotlebovi Špecializovaný trestný súd . NS SR opozičného poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu však nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a šesť mesiacov.Utorkové rozhodnutie NS SR je právoplatné. Kotleba bol odsúdený za odovzdávanie šekov v sume 1 488 eur, ktoré predstavujú nacistickú symboliku.

5.4.2022 (Webnoviny.sk) - Odsúdenie predsedu strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu ukazuje, že na Slovensku je potrebné spružniť vyšetrovanie a dokazovanie prejavov extrémizmu. Viacerí slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) však očakávali prísnejší trest. Martin Hojsík (PS/RE) vo svojom profile na sociálnej sieti naznačil, že z rozsudku je sklamaný.„Súd rozhodol, že Kotleba je fašista, no vo väzení nateraz neskončí,“ skonštatoval. Doplnil však, že Slovensko by sa z celého procesu malo poučiť a spružniť a zefektívniť vyšetrovanie a dokazovanie prejavov extrémizmu.„Fašizmus ani propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd by v žiadnej spoločnosti nemali mať miesto. Čakali sme päť rokov, aby súd povedal, že Kotleba je fašista,“ uzavrel.Jeho kolega z EP Peter Pollák (OľaNO/ECR) je presvedčený, že predseda ĽSNS by pre svoje názory a opakované skutky mal byť potrestaný nepodmienečným trestom.„S rozsudkom najvyššieho súdu nesúhlasím,“ napísal na sociálnej sieti.