Europoslanci majú obavy o COVID pasy, ich omeškanie môže Slovákom skomplikovať cestovanie

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí europoslanci apelujú na vládu SR , aby včas a dostatočne informovala občanov o takzvanom COVID pase. Uviedli to v otvorenom liste, ktorý iniciovala europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH/EĽS).Varujú tiež, že oneskorenie prípravy či implementácie osvedčení by obralo Slovákov o možnosť cestovať na základe jednotného a vo všetkých členských štátoch uznávaného osvedčenia. Otvorený list okrem Lexmann podpísali aj Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR), Vladimír Bilčík (Spolu/EPP), Michal Šimečka (PS/RE), Martin Hojsík (PS/RE) a Michal Wiezik (Spolu/EPP).COVID pas musí v Európskej únii (EÚ ) podľa nariadenia Európskej komisie fungovať od konca júna. Jeho parametre pre digitálnu, ale aj papierovú podobu boli schválené minulý týždeň.„Pozeráme sa s obavami na krátky časový termín do konca mája, dokedy musia príslušné orgány členských štátov pripraviť technické zabezpečenie, aby COVID pas hladko fungoval,“ napísali europoslanci v liste adresovanom vicepremiérke Veronike Remišovej (Za ľudí) a ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nom. OĽaNO). Práve ich rezorty sú totiž zodpovednými orgánmi za prípravu tohto osvedčenia.Europoslanci upozornili na to, že bez takzvaného COVID pasu by sa slovenskí občania museli komplikovane preukazovať výsledkami testov či potvrdeniami o očkovaní, ktoré často nie sú preložené do jazyka štátu, do ktorého cestujú.Aj preto sa chcú europoslanci „ubezpečiť, že prípravy sú v danom krátkom časovom horizonte zvládnuteľné, a to tak, aby Slovensko naplnilo stanovené požiadavky, ktoré dohodlo v rámci EÚ z hľadiska technického zabezpečenia vydávania osvedčení a z pohľadu ochrany osobných údajov a súkromia ich držiteľov“.Europoslanci takisto apelujú na rýchlu realizáciu tých technických a organizačných krokov, ktoré sú už v plnej kompetencii členského štátu, a to aj napriek tomu, že finálna dohoda o spôsobe použitia a platnosti jednotlivých údajov sa ešte len očakáva.S cieľom zabrániť diskriminácii tých, ktorí sa nemohli, nechceli alebo nestihli kvôli nedostatku vakcín očkovať, bude COVID pas obsahovať okrem časti pre prípadný údaj o očkovaní aj časť pre údaj o spoľahlivom otestovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19.„Práve v súvislosti s komplexnosťou údajov a ich platnosťou apelujeme na jasnú, dostatočnú a priebežnú komunikáciu o postupných krokoch voči občanom tak, aby pochopili systém fungovania týchto osvedčení, ale aj systém zabezpečenia ich súkromia,“ zdôraznili v liste europoslanci.Dodali, že vláda musí v rámci komunikácie vyvracať aj viaceré nepravdy, ktoré sa šíria prostredníctvom dezinformačných médií, ale aj na sociálnych sieťach.