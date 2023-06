Europoslanci Smeru nepodporujú ďalšie zbrane pre Ukrajinu, volajú po mierovom riešení

Zákazky sú v rozpore s právom

Sporný návrh bol prijatý

3.6.2023 - Europoslanci zo strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD ) nepodporujú ďalšie zbrane pre Ukrajinu a volajú po mierovom riešení.Strana uviedla, že Európska únia (EÚ) je mierová inštitúcia a spoločné vyzbrojovanie je proti jej vlastným hodnotám. Informoval o tom v tlačovej správe tlačový odbor strany Smer-SD.Opozičná strana podotkla, že po roku posielania zbraní na Ukrajinu sa prišlo na to, že chýbajú zbrane na vlastnú obranu v EÚ. Ukrajina pritom stále žiada ďalšie zbrane a náboje. Európska komisia navrhla spoločne obstarávať zbrane a náboje s financovaním zo spoločného rozpočtu EÚ. Čiastočne pôjde o zákazky pre európsky zbrojársky priemysel, ale pri jeho obmedzenej kapacite sa bude nakupovať z tretích krajín.„Okrem toho, že je to podľa nášho názoru v priamom rozpore so zmluvami o EÚ a európskym právom, ktoré priamo určuje v oblasti obrany úlohu EÚ len v mierovom procese, v pomoci s odzbrojovaním a prevenciou konfliktov, nemyslíme si, že spoločné obstarávanie je cestou, aj vzhľadom na negatívnu skúsenosť a zbabrané spoločné obstarávanie vakcín. Nemáme dôveru v transparentnosť takéhoto postupu. Pani predsedníčka Európskej komisie totiž ešte stále riadne nevysvetlila podozrenia z korumpovania farmaceutickou firmou pri nákupe vakcín a teraz chce EÚ obstarávať ďalšie zbrane za pol miliardy eur," spresnila strana.Dodala, že sporný legislatívny návrh bol v europarlamente prijatý. Prešli v ňom návrhy na obchádzanie vlastnej európskej legislatívy o pracovnom čase a umožnenie zbrojovkám pracovať prakticky neobmedzene a nerešpektovať zákony.„Európska únia už nemá veľa vlastných zdrojov, a preto financovanie tohto návrhu pôjde z časti z Európskeho mierového nástroja a sčasti je možné ho financovať z kohéznych fondov , čo je pre nás neakceptovateľné. Kohézne fondy sú určené na podporu menej rozvinutých regiónov, na projekty v oblasti infraštruktúry, sociálnej podpory a vzdelávania. Nie na nákup zbraní," uzavrela strana Smer-SD.